Im Schatten des Krieges

Manchester/London. Der Mann, der den FC Chelsea mit seinem Reichtum zur Weltmarke im Fußball formte, verabschiedet sich mit einem freundlichen Gruß, fast wie ein alter Kumpel. „Thank you, Roman“, hieß es am Ende der Mitteilung, in der Roman Abramowitsch, 55, den Verkauf des Premier-League-Clubs aus dem Südwesten Londons ankündigte. Im Sommer 2003 war der russische Rohstoff-Milliardär bei den „Blues“ eingestiegen, machte sie mit Investitionen von geschätzt zwei Milliarden Euro fünfmal zum Meister in England, zweimal zum Gewinner der Champions League und vor weniger als einem Monat zum ersten Mal zum Club-Weltmeister. Man könnte sagen, dass Abramowitsch beim FC Chelsea erreicht hat, was zu erreichen war. Aber das dürfte kaum der Grund sein für seinen plötzlichen Rückzug.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erhöht sich der Druck auf russische Oligarchen mit Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin, auch in Großbritannien. Der Labour-Abgeordnete Chris Bryant hatte in der vergangenen Woche gefordert, dass Abramowitsch der Besitz des FC Chelsea untersagt wird, auch wenn Abramowitsch eine Nähe zu Putin stets dementiert hat.

Der erste von zwei Champions-League-Triumphen mit ihm als Chelsea-Mäzen: Roman Abramowitsch 2012 in München nach dem Sieg gegen den FC Bayern.

Am Wochenende unternahm der Milliardär den Versuch, auf Distanz zu dem Verein zu gehen. Er übertrug die Verantwortung für den FC Chelsea an die Treuhänder der wohltätigen Stiftung des Clubs, ohne einen möglichen Verkauf anzudeuten. Seit Mittwochabend sind die „Blues“ mit Trainer Thomas Tuchel offiziell „up for sale“. Offenbar will Abramowitsch den Verein schützen, falls die britische Regierung Sanktionen gegen seinen Person verhängt.

Laut Medienberichten ruft er einen Preis von mindestens knapp zwei Milliarden Pfund auf. Möglicherweise allerdings muss er sich mit deutlich weniger zufrieden geben, wenn er den Club so schnell wie möglich loswerden will.

Das Geld, das Abramowitsch dem FC Chelsea zur Verfügung in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten stellte, fordert er nicht zurück. Den Gewinn des Verkaufs will er an Opfer des Krieges in er Ukraine spenden, wobei die Details dazu im Nebulösen liegen. Meint er damit Menschen in der Ukraine? Oder möglicherweise auch russische Soldaten? Öffentlich verurteilt hat Abramowitsch Putins Invasion bisher nicht, anders übrigens als seine Tochter Sofia, die kürzlich über die sozialen Medien gegen Russlands Präsidenten protestierte. Und so geht die erfolgreichste Ära in der Geschichte des FC Chelsea ziemlich finster zu Ende, im Schatten des Krieges.

Tuchel zunehmend genervt

Das Wirken des Roman Abramowitsch bei den Londonern war geprägt von immer neuen Ausgabe-Rekorden. Unter dem russischen Milliardär brach der Verein neunmal die eigene Transfer-Bestmarke unter anderem für Kai Havertz. Er kam im Sommer 2020 für 80 Millionen Euro aus Leverkusen. Neben horrenden Ablösesummen zeichnete sich die Ära Abramowitsch von einer hohen Fluktuation auf der Trainerbank aus. Thomas Tuchel ist schon der 15. Übungsleiter, der Chelsea unter dem Milliardär dient. Der ständige Umbruch, das ständige Feuern von Trainern ist zum Erfolgsrezept geworden an der Stamford Bridge.

Wie es mit dem Verein weitergeht, ist schwer abzuschätzen. Einen Käufer gibt es noch nicht, nur mehrere Kandidaten. Tuchel gibt dem Besitzer zum Abschied freundliche Worte mit den auf den Weg: „Er ist ein riesiger Fußball-Fan. Er liebt das Spiel“, sagte der deutsche Trainer. Zuletzt war Abramowitsch auch für ihn zum Problem geworden. Wegen der Debatten um Verbindungen des Geldgebers zur russischen Politik wurde Tuchel immer wieder zum Ukraine-Krieg befragt. So lange, bis er die Fragen entnervt zurückwies.

