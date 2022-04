Ilvesheim hoffnungslos unterlegen

Mannheim. In der Fußball-Kreisliga hat Spitzenreiter TSV Amicitia Viernheim kampflos drei Punkte geholt, da Abstiegskandidat SG Hemsbach zu Hause nicht antrat. Rheinau bleibt erster Verfolger, Gartenstadt und Lindenhof haben dahinter die spielfreie SpVgg Wallstadt überholt.

Ilvesheim – Gartenstadt 1:7 (1:3)

In der ersten Hälfte hielt die SpVgg Ilvesheim noch ganz gut mit. Doch in der zweiten Halbzeit war der VfB Gartenstadt klar überlegen, der Sieg ist auch in der Höhe verdient.

Plankstadt – Hockenh. 0:2 (0:0)

In einer langweiligen Partie setzte die TSG Eintracht Plankstadt erst nach 20 Minuten erste Akzente, der FV Hockenheim machte ebenfalls nicht viel nach vorne. Auch im zweiten Durchgang taten sich beide Teams schwer, allerdings trafen die Gäste nun wenigstens.

SV Enosis – Leutershaus. 1:2 (0:1)

Vor der Pause war Enosis noch präsent und spielte gut mit. Weshalb die Hausherren aber nach einer Roten Karte für Leutershausens Keeper Ilhan trotz Überzahl völlig den Faden verloren, ist ein Rätsel. Die dezimierten Bergsträßer waren sogar stärker und hatten mehr Ballbesitz.

Hochst. Türk. – Ladenb. 3:2 (3:1)

Der FV Ladenburg fand schwer ins Spiel, agierte schwach und hätte zur Pause auch höher zurückliegen können. Die Auswechslungen nach der Pause zeigten Wirkung, die Gäste waren nun besser und erarbeiteten sich Riesenchancen. Ein Remis wäre verdient gewesen, aber der FC Hochstätt Türkspor brachte den Sieg über die Zeit.

Reilingen – VfR Mannh. II 1:0 (0:0)

Der SC Reilingen trat deutlich stärker auf als zuletzt. Dank einer starken kämpferischen Leistung und eines überragenden Torhüters Sven Sulzbacher gewann das Team aus dem Keller nicht unverdient. Zumal der VfR zu wenig aus seinen Möglichkeiten machte.

Rheinau – Friedrichsfeld 3:2 (3:2)

Trotz des Sieges lieferte der SC Rot-Weiß Rheinau ein schwaches Spiel ab, leistete sich viele Abwehrpatzer und vergab gegen die Friedrichsfelder Germanen zahlreiche Chancen. Symptomatisch war, dass in der zweiten Hälfte kein Tor mehr fiel. Die beste Offensive der Liga verpasste den 100. Saisontreffer.

Schwetz. – Lindenhof 1:3 (0:0)

Nach ausgeglichener, aber torloser erster Hälfte schwanden beim KSC Schwetzingen kurz nach der Pause die Kräfte. Der MFC Lindenhof war sofort zur Stelle und zog innerhalb von zehn Minuten mit 3:0 davon (56., 59., 66.).

Hemsbach – Viernheim

Die SG Hemsbach trat nicht an.