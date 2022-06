Ilvesheim darf träumen

Mannheim. Die SpVgg Ilvesheim II hat ihren Traum vom Aufstieg in die Fußball-A-Klasse am Leben gehalten. Die Elf von Trainer Stefan Ridinger besiegte den SC United Weinheim mit 3:2 und hofft am letzten Spieltag auf Schützenhilfe. „Es war ein gutes Spiel, der Sieg aufgrund der kämpferischen Leistung nicht unverdient“, befand Ridinger. Sein Team erwischte den besseren Start und ging durch Mark Brachmann in Führung (18.). Deniz Egri erhöhte per Doppelpack auf 3:0 (45., 55.). Doch Weinheim gab nicht auf und kam durch Özdemir Gürsoy heran (78.). Das Ilvesheimer Abwehrbollwerk hielt bis zur Nachspielzeit, dann traf noch Mete Saglam. wy

