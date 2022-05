Die 1:8-Klatsche beim SV Geinsheim hat Eintracht Bürstadt noch nicht ganz abgeschüttelt. „Ich will niemandem den Willen absprechen, aber in Geinsheim war das natürlich nichts“, sagt Benjamin Sigmund. Der Spielertrainer des abstiegsbedrohten Fußball-Gruppenligisten versucht, nach vorne zu blicken. „In der Fremde haben wir uns in den letzten Jahren sowieso nicht mit Ruhm bekleckert. Der Fokus

...