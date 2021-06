„Hup, Holland, Hup“ in tollem Hemd

Neun Dosen Heineken für 7,99 Euro – nach einem Schnäppchen klingt das nicht. Zumal wenige Meter weiter ein ganzer Kasten der Biermarke zum EM-Sonderpreis für 9,49 Euro angeboten wird. Bei näherer Betrachtung steckt zwischen den Büchsen indes ein interessantes Beiwerk: ein Oranje-Hemd!

Bei so einem großartigen Urlaubssouvenir muss man natürlich zugreifen. Und zurück in der Ferienwohnung, wird die Freude noch größer: Es sitzt nicht nur wie angegossen, in der Brusttasche steckt auch noch ein Stoff-Fähnchen mit dem Text der holländischen Nationalhymne.

Jetzt bitte keine Zuschriften, es müsse „der niederländischen“ heißen. Das ist zwar formal korrekt. Aber die Elftal-Fans rufen nicht „Hup, Nederland, Hup“, sondern „Hup, Holland, Hup“.

Andere Länder könnten sich ein Beispiel daran nehmen, welch unfassbare Feierbiester Holländer bei Europa- und Weltmeisterschaften sind. Einige Häuser, mancherorts ganze Straßen, sind komplett in Oranje geschmückt, in den Läden stapeln sich Fanartikel. In der größten Supermarktkette Albert Heijn gibt es bei jedem Einkauf über 15 Euro automatisch Tüten mit Spieler-Stickern und aufklebbaren Tattoos.

Die Holländer sind überglücklich, nach sieben Jahren wieder bei einem großen Turnier dabei zu sein. Sogar mit drei Siegen zum Auftakt sowie günstigem Spielplan – erst im Halbfinale droht ein namhafter Gegner (England oder, genau, Deutschland).

Umso bitterer, dass die Corona-Zahlen dort noch so hoch sind. Übertragungen etwa in Restaurants oder Strandbars sind verboten, alle sollen die Partien daheim im kleinen Kreis sehen. Das ist, als würde man Fische aufs Trockene zwingen.

Wobei auch zuhause niemand ganz trocken Fußball gucken muss. Neben den günstigen Bierkästen (die gibt es, bitte dazu ebenfalls keine Zuschriften, natürlich auch alkoholfrei) bietet Albert Hejin einen Rosé ganz in Oranje zum Schleuderpreis (3,99 Euro) an. Gut gekühlt schmeckt der deutlich besser als zu erwarten – man kennt die Niederländer ja eher nicht als Wein-Nation.

Dann wird eben mit den Liebsten daheim gefeiert. Und die holländischen Freunde, die man eigentlich besuchen wollte, bekommen wenigstens während der Partie Fotos mit authentischem Fan-Zubehör geschickt. So auch an diesem Sonntag gegen Tschechien, obwohl der Urlaub inzwischen leider vorbei ist. Aber das Hemd ist jetzt ja zum Glück für immer da!