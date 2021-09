Hütters erste Krise

Augsburg. Ein glückliches Joker-Händchen wie Markus Weinzierl mit Florian Niederlechner beim Augsburger „Drehbuch“-Sieg hätte auch Adi Hütter gerne gehabt. Stattdessen muss der Österreicher nach dem 0:1 (0:0) in Augsburg die erste Krise als Gladbach-Trainer managen. „Wir sind sehr enttäuscht und verärgert, dass wir nicht mal einen Punkt mitnehmen“, sagte Hütter nach der dritten Auswärtsschlappe.

Der im Sommer für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Gladbach geholte Hütter soll die Borussia eigentlich zurück nach Europa führen. Doch jetzt fällt die Startbilanz exakt so mager aus, wie vor drei Jahren bei seinem Beginn in Frankfurt: Vier Punkte nach fünf Spieltagen. Die spätere Blütezeit der Eintracht unter Hütter könnte auch den Gladbachern Mut machen. „Man muss immer den neuen Coach kennenlernen“, sagte Kapitän Lars Stindl am Samstagabend im ZDF-Sportstudio zu typischen Anpassungsproblemen in der Startphase.

Der Kopf der Mannschaft warnte aber auch, dass diese Phase „so langsam“ vorbei sein müsse. „Wir müssen die Qualitäten, von denen wir immer reden, auch auf den Platz bringen und in Ergebnisse ummünzen“, sagte Stindl. Über 70 Prozent Ballbesitz hatten die Borussen in Augsburg. Aber mehr als einen Klasseangriff beim nicht zählenden Abseitstor von Alassane Plea brachten sie nicht zustande.

Wir hatten keine Idee, in der Box Gefahr auszustrahlen. Aber wenn wir nicht dieses Tor erzwingen, werden wir keine Punkte holen. In der Gefahr befinden wir uns gerade“, mahnte Stindl genervt. dpa

