Hüttenfelds Rechen-Plan für den Aufstiegskampf

Ried. In der Fußball-B-Liga Bergstraße hat die SG Hüttenfeld derzeit einen guten Lauf. Am vergangenen Sonntag blieben aus Sicht der SGH keine Wünsche offen, denn die Hüttenfelder gewannen das Verfolgerduell gegen die TSV Auerbach II mit 1:0. Nun gibt die SGH ihre Visitenkarte bei der Sportvereinigung Affolterbach ab, die am vergangenen Sonntag mit einem 1:1 beim Tabellenführer SV/BSC Mörlenbachebenfalls überzeugte. „Wenn wir die gleiche Laufbereitschaft wie beim Sieg über Auerbach an den Tag legen, ist mir auch vor dem Spiel in Affolterbach nicht bange. Dann werden wir dort nicht mit leeren Händen zurückkehren“, übt sich Hüttenfelds Trainer Hans Scheidel in Zuversicht.

Mit einem Auswärtsunentschieden oder einem Sieg würden sich die Hüttenfelder zudem die Option offen halten, aus den Begegnungen gegen die Spitzenmannschaften Auerbach, Affolterbach und Mörlenbach sieben Punkte zu holen. „Das wäre die Voraussetzung um weiter oben mitspielen zu können“, hat sich Scheidel seinen Plan zurechtgelegt.

In personeller Sicht aber dürften die Hüttenfelder von Ausfällen nicht verschont bleiben. Muhammet Fatih Saar und Torschütze Tobias Lerchl mussten schon in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgetauscht werden, sodass auch ihr Einsatz in Affolterbach fraglich erscheint. Zudem steht Kevin Wolf wegen seines Außenbandabrisses nicht zur Verfügung.

Bestens gelaunt gehen die beiden Kellerkinder FV Hofheim und SG Odin Wald-Michelbach II ins direkte, vom Kampf um den Klassenerhalt geprägte Duell. Können die Wald-Michelbacher nach dem 2:0-Heimsieg über die Spielvereinigung Fürth II durchaus mit stolz geschwellter Brust in die Begegnung gehen, so strotzen auch die Hofheimer nach dem 4:0-Auswärtserfolg beim TSV Hambach gerade so vor Selbstbewusstsein.

„Erst am Samstagabend werden wir wohl wissen, mit welchem Aufgebot wir am Sonntag in die Begegnung gegen Spitzenreiter FSV Rimbach“, bringt Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende der SG Olympia/VfB Lampertheim zum Ausdruck, dass die personelle Situation weiterhin angespannt ist.

Positiv war immerhin die Nachricht, die Andres am vergangenen Dienstag von der Stadt Lampertheim bekam, denn diese beinhaltete, dass die Löcher auf dem Kunstrasenplatz im Adam-Günderoth-Stadion geflickt werden. hias