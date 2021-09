Hüttenfeld kauft Lampertheimern Schneid ab

Ried. Derbysieg für die SG Hüttenfeld im Heimspiel gegen die SG Olympia/VfB Lampertheim, Auswärtsniederlagen für den FV Hofheim und die zweite Mannschaft der FSG Riedrode: Die Stimmung bei den vier B-Ligisten aus dem Ried konnte am Sonntag unterschiedlicher kaum sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG Hüttenfeld – SG Lamperth. 3:0

„Wir haben die Schaltstellen im Lampertheimer Spiel deaktiviert und insbesondere Spielmacher Thomas Gerner nicht zur Entfaltung kommen lassen. Hut ab vor meiner Mannschaft, denn sie hat meine Vorgaben fast zu hundert Prozent umgesetzt“, sprach Trainer Hans Scheidel von einem verdienten Hüttenfelder Erfolg. In der elften Minute stellten die Platzherren die Weichen auf Erfolg. Christoper Rünger nahm gekonnt den Ball an, schirmte ihn in Gerd-Müller-Manier ab und bejubelt nach seinem tollen Drehschuss das 1:0. Selbst der Rückstand veranlasste die Lampertheimer nicht, sich von ihrem Passivitätsmodus zu verabschieden. Hüttenfeld war agiler und belohnte sich in der 28. Minute mit dem 2:0, als Tobias Lerchl ungedeckt eine Hereingabe von Philipp Heß verwertete. Die endgültige Entscheidung fiel in der 74. Minute, als Philip Hermann aus zehn Metern einen schönen Konter über die rechte Seite verwertete – 3:0.

TSV Hambach – FSG Riedrode II 5:1

Andreas Rünger, hier links im Zweikampf mit dem Lampertheimer Fabrice Makamba, sorgte in der elften Minute für die 1:0-Führung der SG Hüttenfeld. © Berno Nix

„Die individuelle Klasse der FSG Riedrode blitzte zwar manchmal auf. Doch haben wir als Team gut funktioniert und auch in der Höhe verdient gewonnen“, ließ Reinhard Wolff, Abteilungsleiter Fußball beim TSV, keinen Zweifel daran aufkommen, dass der Sieg der Hambacher verdient war. Gleich in der ersten Minute gelang Nico Fetsch nach Felix Schwabs Vorarbeit das 1:0. Noch war die FSG II gut im Rennen und glich in der neunten Minute durch Dominik Wiegand aus kurzer Distanz zum 1:1 aus. Jeremias Reiserts 2:1 bedeutete aber in der 26. Minute den Pausenstand. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Platzherren den Druck. Das hatte Folgen: Marius Minges (46.), Konrad Däbritz (60.) und Hatim Srifi, der in der 83. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, stellten auf 5:1.

SV Affolterbach – FV Hofheim 2:0

Lange Zeit zu schläfrig waren die Hofheimer in Affolterbach. „Erst nachdem wir in der 73. Minute das 2:0 erzielt hatten, besann sich der Gast auf seine Qualitäten und stemmte sich gegen die drohende Niederlage“, beobachte Affolterbachs Pressesprecher Arne Wilhelms. Aber erst in der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte Hofheims Sebastian Gromus mit einem Lattentreffer so richtig für Gefahr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zuvor war der SV mit Unterstützung eines Hofheimer Verteidigers, dem der Ball über den Rücken rutschte, in der 41. Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Anes Pudic, von Fabio Sattlers Flanke schön bedient, hieß der Affolterbacher Torschütze in der 73. Minute zum 2:0. hias