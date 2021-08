Holstein-Zugang Holtby braucht noch Zeit

Kiel. Trainer Ole Werner von Holstein Kiel warnt vor zu hohen Erwartungen an Neuzugang Lewis Holtby (im Bild noch als HSV-Profi mit seinem damaligen Coach Christian Titz). „Er hat zuletzt im Mai gespielt, von daher wird er noch etwas Zeit brauchen“, sagte der Coach des Tabellenletzten der 2. Fußball-Bundesliga am Mittwoch in Kiel über den 30 Jahre alten und zuletzt vereinslosen Mittelfeldmann. Ob der am Dienstag bis 2023 verpflichtete Ex-Nationalspieler schon am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf ein Kandidat für die Startelf ist, ließ Werner daher offen. „Das muss ich mir noch mal genau überlegen“, sagte der 30 Jährige, der sich aber allein wegen Holtbys „Erfahrung und Präsenz“ einiges von dem Routinier verspricht. Aleksandar Ignjovski beklagt eine Bänderverletzung, Mikkel Kirkeskov muskuläre Probleme. dpa

