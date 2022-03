Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt

Ried. Die Bürstädter Eintracht lebt noch – und kann sich wieder leise Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt machen. Mit dem 3:0 (0:0)-Heimsieg im Derby gegen den Tabellen-13. Sportfreunde Heppenheim verkürzte die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund den Rückstand zur Nichtabstiegszone auf fünf Punkte. Die FSG Riedrode heimste am 23. Spieltag einen souveränen 4:1 (1:1)-Erfolg beim SV Nauheim ein.

Et. Bürstadt – Heppenheim 3:0

Elfmeter waren in den vergangenen Jahren keine Bürstädter Kernkompetenz. Mehr als ein halbes Dutzend Strafstöße vergab die Elf von Benjamin Sigmund seit dem Gruppenliga-Aufstieg 2018. Doch am Sonntag sorgte die Eintracht mit zwei Treffern vom Punkt für die Vorentscheidung im Schlüsselspiel gegen Heppenheim. In der 56. Minute blieb Besim Reka cool und stellte vor 70 Zuschauern die 1:0-Führung her. Der Handelfmeter kam auf kuriose Weise zustande: Ein Bürstädter stand vermeintlich im Abseits. Der Linienrichter hob die Fahne, ein Heppenheimer nahm den Ball in die Hände. Der Schiedsrichter, der noch nicht gepfiffen hatte, überstimmte seinen Assistenten allerdings – und zeigte folgerichtig auf den Punkt. „Laut dem Schiedsrichter kam der Ball nicht von uns, sondern von einem Heppenheimer“, erklärte Bürstadts Pressewart Christian Beckerle.

Zehn Minuten vor Schluss verwandelte Xhino Dushaj einen Foulelfmeter zum 2:0. Die Sportfreunde warfen daraufhin alles vorn, die Eintracht konterte über den eingewechselten Vitali Becker. Der Stürmer lief in der 88. Minute alleine auf Heppenheims Torwart Deniz Yetkin zu, umspielte ihn und schoss das 3:0. „Wir hatten Chancen für sieben oder acht Tore und hätten schon viel früher für Ruhe sorgen müssen“, sagte Beckerle. Bereits in der vierten Minute traf etwa Juan Marroqui Cases nach einem individuellen Fehler der Gäste nur den Pfosten. „Aber wir wollen auch nicht meckern. Das war ein extrem wichtiger Sieg bei der Tabellenkonstellation“, stellte Beckerle klar. Bei einer Niederlage wäre der Rückstand der Eintracht (jetzt 18 Punkte) auf Heppenheim auf elf Zähler angewachsen. „Fünf Punkte sind jetzt auch nicht gerade wenig, aber es sind ja noch ein paar Spiele“, betonte Beckerle.

Nauheim – Riedrode 1:4

In der siebten Minute wurde die FSG, die am vergangenen Wochenende spielfrei war, kalt erwischt: Nelmin Imamovic brachte den Tabellenelften Nauheim mit 1:0 in Führung. „Nauheim hatte eigentlich gar nichts vom Spiel und wurde nur gefährlich, wenn wir es zugelassen haben. Unseren ersten kleinen Fehler haben sie gut ausgespielt und bestraft“, meinte Riedrodes Trainer Andreas Keinz, der wenig später eine weitere gute Kontersituation für den SVN sah.

Den frühen Rückstand steckte die FSG letztlich aber gut weg. In der 23. Minute spielte Oliver Schrah einen schönen Ball in die Tiefe zu Evan Keinz. Der überlupfte Nauheims Torhüter Steven Hart und erzielte den 1:1-Ausgleich. Kurz nach der Pause hatte Riedrode nicht nur optisch, sondern auch nach Toren die Kontrolle über die Partie. Nach starker Vorarbeit von Tomislav Tadijan schloss Mario Basyouni am langen Pfosten zur 2:1-Führung ab (49.). Ein abgefälschter Schuss der Hausherren hätte kurz danach fast das 2:2 zur Folge gehabt, der Ball rauschte knapp am Pfosten vorbei.

In der 58. Minute sah Nauheims Yasin Kapucu nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte. „Das hat uns sicher auch in die Karten gespielt“, fand Keinz. In der 72. Minute stellte Tomislav Tadijan mit einem indirekten Freistoß auf 3:1. Vier Minuten später erhöhte Sinisa Pitlovic nach schöner Basyouni-Vorlage auf 4:1 (76.).

Die letzte Aktion der Begegnung in der Gruppenliga war zugleich die schönste. Nach einem Foul an René Salzmann zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Salzmann korrigierte den Unparteiischen jedoch in seiner Entscheidung, der Strafstoß wurde zurückgenommen (90.). „Eine tolle Geste“, lobte Keinz den Fairplay-Gedanken, den der 34-jährige Angreifer der FSG Riederode vor 120 Zuschauern vorlebte. Am Mittwoch (19.30 Uhr, Waldsportplatz) geht es für Riedrode (jetzt Sechster/42 Punkte) mit dem Nachholspiel gegen den TSV Lengfeld weiter.