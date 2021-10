Hoffenheimer Frauen startet stark

Sinsheim. Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim sind mit einem lockeren und auch in der Höhe verdienten Auftaktsieg in die neue Saison der Champions League gestartet. Der Bundesligist setzte sich zum Auftakt der Gruppenphase am Dienstagabend mit 5:0 (1:0) gegen den chancenlosen dänischen Meister HB Köge durch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Katharina Naschenweng (18. Minute), Nicole Billa (47.), Luana Bühler (61.) und Tine Lea De Caigny (63./90.+3) erzielten die TSG-Treffer in Sinsheim vor den Augen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Ihr zweites Gruppenspiel in der Königsklasse bestreitet die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai am 14. Oktober beim englischen Club Arsenal WFC. dpa