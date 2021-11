Hoffen auf die Winterpause

Mannheim. Der SSV Vogelstang kommt in der Fußball-Kreisklasse A II nicht in Tritt. Die Verletzungsmisere zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison und hat im Verlauf der Vorrunde bereits zu einer Spielabsage geführt. „Die Personalsituation ist weiterhin angespannt. Wir wussten, dass es eine schwere Saison wird“, sagt SSV-Trainer Manfred Kern, der inzwischen schon selbst die Schuhe schnürt und zu allem Überfluss noch den einen oder anderen Quarantäne-Ausfall verkraften muss. Zudem hat sich auch noch ein nomineller Stürmer aus dem A-Liga-Kader verabschiedet.

„Wir müssen uns in die Winterpause retten. Dann haben wir Zeit zu regenerieren“, setzt Kern voll auf die zweite Saisonhälfte. Zuvor muss der SSV Vogelstang allerdings noch dreimal auswärts antreten, bevor die Füße hochgelegt werden können.

Ausgiebiges Torschusstraining

Wo die Hebel anzusetzen sind, um im Kellerduell gegen die SG 1983 Viernheim mal wieder jubeln zu dürfen, weiß Kern. „In dieser Trainingswoche haben wir den Torschuss zur ersten Priorität erklärt“, sagt Kern und reagiert damit auf die zuletzt dürftige Ausbeute: Aus den vergangenen vier Spielen kam der SSV Vogelstang ohne eigenen Torerfolg und kassierte gar 14 Treffer.

Mit einem Sieg gegen die Südhessen könnte der SSV in der Tabelle den Anschluss an das untere Mittelfeld herstellen und zudem Viernheim mit in den Abstiegskampf ziehen. „Das ist eine kampfstarke Mannschaft, die man nicht spielen lassen darf – insbesondere nicht auf deren Rasenplatz“, hat Kern Respekt vor dem Gegner, er macht aber klar: „Die Null muss stehen – und dieses Mal nicht vorne.“ wy

