Höhepunkt zum Schluss

Oftersheim. Es ist eines der letzten Pflichtspiele in dieser Saison – dafür aber ein besonderes. Im Endspiel des Mannheimer Fußball-Kreispokals stehen sich am Donnerstag (15 Uhr) in Oftersheim der Kreisligist TSG Eintracht Plankstadt und der A-Liga-Meister FV Brühl II gegenüber.

Plankstadt kommt mit der Empfehlung von zuletzt zwei Ligasiegen in Folge. „Das gibt uns positive Energie. Man hat im Training gemerkt, dass die Spannung hochgehalten wird“, sagte TSG-Trainer Ali Hanbas. Brühl II hat im bisherigen Wettbewerb bereits vier Kreisligisten ausgeschaltet, darunter mit dem TSV Amicitia Viernheim und dem SC Rot-Weiß Rheinau zwei Spitzenteams. Brühl II stellt mit Vittorio Cammilleri (64 Tore) den treffsichersten Torschützen im Fußballkreis. wy