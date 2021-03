Frankfurt. Die Entscheidung des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) über den weiteren Verlauf der Amateursaison 2020/21 steht bevor. Am Samstag will sich der Verbandsvorstand beraten und einen finalen Beschluss fassen. Im Vorfeld der Verbandsvorstandssitzung haben die hessischen Kreisfußballwarte auf Video-Kreiskonferenzen die Meinungsbilder der Vereine eingeholt. Diese sollen in die Entscheidung einfließen.

Im Fußballkreis Bergstraße fiel das Votum am 18. März fast einstimmig aus. 53 Vereine sprachen sich für eine Annullierung der Runde aus. Fünf Vereine stimmten für eine Fortsetzung als Einfachrunde. Dabei würde die Hinrunde zu Ende gespielt und wie eine vollständige Meisterschaft mit Auf- und Absteigern gewertet. Einzelne Vereine im Kreis schlugen vor, die Spielzeit nach dem aktuellen Modell des Bayerischen Fußballverbands über den 30. Juni hinaus zu verlängern und als Saison 2020/22 fertigzuspielen. Diese Option sieht der HFV jedoch nicht vor.

Vier Wochen Vorlauf

Die Runde 2020/21 ist seit Ende Oktober unterbrochen. Die Befürworter der Annullierung verweisen unter anderem auf die mögliche Wettbewerbsverzerrung und den engen Zeitplan. Der HFV hat den Vereinen eine mindestens vierwöchige Vorbereitung auf den Neustart eingeräumt. Die Einfachrunde sollte ursprünglich bis 13. Juni zu Ende gespielt werden – auch, um einen reibungslosen Übergang in die nächste Saison zu ermöglichen. cpa