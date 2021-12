Held zieht attraktive Pokal-Duelle

Bürstadt. Was ist der Unterschied zwischen der UEFA und dem Kreisfußballausschuss Bergstraße? Die Bergsträßer können Auslosung. Am Freitagabend wurden in Bürstadt die Partien des Kreispokal-Achtelfinals bestimmt. Erstmals hatte Pokalspielleiter Reiner Held keine Unterstützung bei der Ziehung, er griff selbst in die Lostrommel – und zauberte Begegnungen wie die Gruppenligaduelle FC 07 Bensheim – FSG Riedrode und Eintracht Bürstadt – Sportfreunde Heppenheim aus dem Gefäß. Der klassenniedrigste Verein, C-Ligist SV Schwanheim, bekam mit Verbandsliga-Vertreter und Pokalverteidiger Eintracht Wald-Michelbach den so ziemlich dicksten Brocken vorgesetzt.

Ausgetragen werden sollen die Spiele spätestens bis zur Fortsetzung der Rückrunde am ersten März-Wochenende 2022. Held hofft im Achtelfinale auf eine bessere Quote als in der zweiten Runde: Da wurden lediglich acht von 16 Spielen auf dem Rasen, der Rest mit einer Wertung am Grünen Tisch wegen Nichtantritt eines Beteiligten entschieden. all