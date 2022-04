Hektischer VfL Kurpfalz kassiert Rückschlag

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der VfL Kurpfalz Neckarau im Aufstiegskampf an Boden verloren. Am Sonntag unterlag das Team dem DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal mit 0:2 und hat nun vier Punkte Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz. Der FC Türkspor Mannheim war spielfrei und liegt fünf Zähler hinter dem Ligazweiten ASC Neuenheim. Der FK Srbija Mannheim rutschte auf einen direkten Abstiegsplatz.

Ziegelh./P. – Neckarau 2:0 (0:0)

„Wir hatten das Spiel zu Beginn eigentlich voll im Griff, aber dann hat uns das 0:1 völlig aus dem Tritt gebracht“, sagte der Neckarauer Trainer Feytullah Genc. Der VfL Kurpfalz war im ersten Durchgang tatsächlich klar tonangebend, nutzte aber seine vielen Tormöglichkeiten nicht. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel gelang dann Finley Martin die 1:0-Führung für die Platzherren. Für die Neckarauer ein kleiner Schock. „Das war der erste Schuss von Ziegelhausen, ein Wembley-Tor. Danach gab es einen Bruch in unserem Spiel. Da wollten wir es wiedergutmachen, aber wir sind einfach zu überhastet in unseren Aktionen gewesen“, sagte Genc. Die Neckarauer hatten plötzlich viele Stockfehler. Ziegelhausen setzte auf Konter, und erneut traf Martin zum 2:0 (75.).

„Je länger das Spiel dauerte, desto schlechter wurde unser Auftritt“, sagte Genc, der betonte: „Wir haben leider im ersten Durchgang nicht das Tor getroffen und eine bittere Niederlage kassiert.“

Bammental – FK Srbija 3:0 (0:0)

Die Mannheimer brachten sich nach ordentlicher erster Halbzeit selbst in die Bredouille. Aleksandar Martinovic sah bei FK Srbija in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte (45.+2). In Unterzahl hatte Srbija dann am Ende einfach nicht die Kraft, dem Druck der Bammentaler standzuhalten. Carsten Klein erzielte in der 70. Minute das 1:0 für die Platzherren, die letztlich mit den Treffern von David Bechtel (77.) und Stefan Wurm (89.), der einen Elfmeter verwandelte, einen klaren Sieg einfuhren. fcb

