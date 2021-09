Hektische Hüttenfelder tun zu wenig für den Sieg

Ried. In der Fußball-Kreisliga B hat die SG Olympia/VfB Lampertheim trotz Notbesetzung beim SV Affolterbach gewonnen und damit den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Die SG Hüttenfeld kam im Heimspiel gegen den SV Kirschhausen nicht über ein 1:1 hinaus. Außerdem siegte die SG Riedrode II beim TSV Gras-Ellenbach souverän, der FV Hofheim verlor bei Türkspor Wald-Michelbach deutlich.

SG Hüttenfeld – Kirschh. 1:1 (0:0)

„Wir hatten insgesamt zwar mehr vom Spiel, aber im Endeffekt haben wir dann doch zu wenig für einen Sieg getan. Teilweise haben wir einfach zu hektisch agiert“, resümierte SGH-Coach Hans Scheidel nach dem Remis gegen Kirschhausen.

Hüttenfelds Tobias Lerchl verteidigt den Ball gegen Kirschhausens Christopher Meffert. Einen Punkt gab’s für beide Mannschaften. © Berno Nix

Görhan Kumru brachte den SVK in Führung (27.). Scheidel: „Das war ein Sonntagsschuss. Aus 30 Metern abgezogen, an die Latte und dann ins Tor. Das macht der auch nicht jede Woche.“ Das 1:1 köpfte Leon Kühner nach einem Freistoß (60.).

Affolterbach – O./VfB La. 1:3 (0:0)

„Wenn man unsere Statistik der vergangenen Jahre anschaut, haben wir wirklich selten in Affolterbach etwas mitgenommen. In diesem Jahr sind wir mit einer Notelf hingefahren, und die Jungs haben sich richtig zerrissen und verdient gewonnen. Was unsere Mannschaft da geleistet hat – das war richtig dick. So gut haben wir schon lange nicht mehr gespielt – Hut ab“, jubelte Patrick Andres von den Spargelstädtern nach dem Auswärtssieg, der den Lampertheimern den zweiten Tabellenplatz sicherte.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Fabio Sattler die Affolterbacher in Führung (58.). Fast im direkten Gegenzug glich Justin Ekkerink nach einem Pass von Thomas Gerner aus dem Mittelfeld zum 1:1 aus (60.). Danach brachte Kevin Rathgeber die Lampertheimer in Führung (68.), den Schlusspunkt setzte Justin Ekkerink mit einem verwandelten Handelfmeter (88.).

Gras-Ellenb. – FSG Riedr. II 2:4 (1:1)

„Wir haben gegen einen richtig guten Gegner gewonnen. Von unserer Seite war das eine starke Mannschaftsleistung“, freute sich Fabian Kreiling von der FSG.

Kurz nach dem Anpfiff brachte Marc Alberstadt die FSG in Führung, indem er einen Fehler der gegnerischen Innenverteidigung ausnutzte (2.). Anschließend glich der TSV 08 durch einen Treffer von Timo Haiser aus (45.). „Da waren wir sehr unkonzentriert, dieser Treffer hätte eigentlich nicht fallen dürfen“, kritisierte Kreiling. In der zweiten Halbzeit brachte Alberstadt Riedrode erneut in Führung (51.), doch wieder glich Haiser aus (72.). Perica Bozanovic (80.) und Sebastian Brabandt (84.) sicherten den Riedrodern danach den Auswärtssieg.

T- Wald-Michelb. – FV Hofheim 5:1

„Wir waren in diesem Spiel nicht auf dem Platz. Das war eines dieser Spiele, die man als junge Mannschaft wohl mal haben muss. Mich ärgert ja nicht die Niederlage, sondern das Zustandekommen“, haderte Hofheims Jürgen Hofmeister nach der deutlichen Auswärtsschlappe gegen Türkspor.

Wegen eines kaputten Druckers konnten die Wald-Michelbacher keinen Spielbericht senden, für die Hofheimer traf lediglich Marc Weis (85.).