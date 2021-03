Gelsenkirchen. Schwierige Mission, mutiger Trainer – an seinem ersten Arbeitstag beim derzeit wohl größten Problemfall im deutschen Profifußball wirkte Dimitrios Grammozis erstaunlich entspannt. Unbeeindruckt vom dürftigen Punktestand des Teams, dem jüngsten Personalbeben und dem großen Medienecho gab sich der neue Chefcoach des FC Schalke 04 am Mittwoch demonstrativ zuversichtlich. Dass er schon früher beim Revierclub mehrfach Trainerkandidat war, aber stets einen Korb bekam und von Mitbewerbern ausgestochen wurde, kann seine Vorfreude nicht schmälern: „Wichtig ist, das man dranbleibt, wenn man von der Braut überzeugt ist. Da kann es drei oder viermal dauern.“

Der Reiz, bei einem großen Club sein Glück zu versuchen, verdrängt den verletzten Stolz. „Ich weiß, auf was ich mich einlasse. Das Gute ist, dass ich weiß, wie Schalke eigentlich tickt“, sagte der in Wuppertal geborene Nachfolger von Christian Gross bei seiner Vorstellung. Auch Peter Knäbel ist guter Dinge, dass die sportliche Ehe mit Grammozis länger hält als mit dessen Vorgängern: „Er ist der richtige Mann, zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, so der vorerst zum Nachfolger von Sportvorstand Jochen Schneider auserkorene 54-Jährige. dpa