Heddesheim will Serie verteidigen

Mannheim. Beim Fußball-Verbandsligisten Fortuna Heddesheim ist es in den vergangenen drei Spielen richtig gut gelaufen. Das Team von Trainer Steffen Kohl feierte nach dem 3:3 beim vor der Runde hoch gehandelten FC Astoria Walldorf II zwei dreifache Punktgewinne. Zu Hause bezwangen die Heddesheimer den Aufsteiger TS Mosbach mit 8:0, zuletzt gelang dem Ligasechsten ein 2:1-Sieg beim VfB Eppingen. Somit bleibt die Fortuna auswärts ungeschlagen. Dreimal haben die Heddesheimer auf fremdem Platz gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Deshalb fahren Kohl und seine Mannschaft auch mit breiter Brust zum Nachholspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Oberliga-Absteiger 1. FC Bruchsal.

Der Heddesheimer Coach warnt: „Bruchsal hat mit dem Punktgewinn am Samstag beim VfR Mannheim aufhorchen lassen. Mal schauen, wie wir unser Spiel auf dem verdammt tiefen Rasen in Eppingen verdaut haben. Aber wir freuen auf das Flutlichtspiel am Mittwoch. Der Rasen in Bruchsal ist ja recht neu.“ Stammspieler Timo Gebhardt wird bei der Fortuna ausfallen. „Er ist im Training umgeknickt und hat sich wohl einen Bänderriss im Fuß zugezogen“, sagt Kohl vor dem Spiel seines Teams gegen den Ligasiebten aus Bruchsal. „Sonst habe ich alle Leistungsträger zur Verfügung.“ bol