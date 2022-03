Heddesheim mit Moral

Spielberg. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden haben sich am Mittwochabend der Tabellenzweite SV Spielberg und der Ligafünfte Fortuna Heddesheim in einem Nachholspiel 0:0 getrennt. Die Heddesheimer traten ersatzgeschwächt an und zeigten sich nach dem torlosen Remis sehr zufrieden.

„Wir haben drei Spieler von der zweiten Mannschaft auf der Bank gehabt. Durch Corona waren wir doch arg geschwächt, wir haben sozusagen aus dem letzten Loch gepfiffen“, sagte Fortuna-Co-Trainer Klaus Heitz, der Coach Steffen Kohl ersetzte. Der Cheftrainer war am Mittwochabend bei seiner Frau, die ein Kind erwartet.

In den ersten 20 Minuten waren die Heddesheimer sogar die bessere Mannschaft. Andreas Adamek hatte in der 15. Minute Pech, als der Ball nach seinem Eckball an die Latte des Spielberger Gehäuse knallte.

Die Platzherren, die vor der Heddesheim-Partie achtmal nicht verloren hatten, taten sich schwer. Erst in der letzten halben Stunde hatte Spielberg ein Übergewicht. Doch Fortuna-Torwart Dennis Broll parierte zweimal glänzend. „Mehr als die zwei guten Chancen hatte Spielberg auch nicht“, sagte Heitz und betonte: „Dass wir in der zweiten Hälfte Probleme bekommen würden, war uns klar. Es waren doch einige Spieler auf dem Feld, die konditionell durch die Quarantäne und Krankheit Rückstand hatten.“ bol

