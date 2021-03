Köln. Jonas Hector kniete auf dem Feld und schaute nachdenklich in den Kölner Himmel. Zwar hatte der Kapitän des 1. FC Köln seinen Verein beim Comeback nach sechs Wochen als Joker vor einer weiteren bitteren Niederlage im Abstiegskampf bewahrt, doch zum Jubeln war ihm nach dem Schlusspfiff nicht zumute. Der eine Punkt beim 1:1 (0:0) am Sonntag gegen Werder Bremen war nach zumindest beherztem Kölner Spiel am Ende zu wenig. Immerhin verteidigten sie damit den Vorsprung von drei Zählern auf den Relegationsplatz.

AdUnit urban-intext1

„Wir haben uns für ein richtig gutes Spiel nicht wirklich belohnt“, sagte der in dieser Saison von zahlreichen Verletzungen geplagte Ex-Nationalspieler beim TV-Sender Sky durchaus missmutig: „Aber wir müssen mit dem Punkt leben.“ Hector traf sieben Minute vor Ende, nachdem er kurz zuvor eingewechselt worden war. Es war nach einem Jahr und einem Tag sein erstes Tor, und damit sein erstes in einem Geisterspiel. Allerdings war der Treffer wegen eines möglichen Foulspiels an Werder-Keeper Jiri Pavlenka ein wenig umstritten. „Für mich war es kein Foul“, sagte Hector.

Umstrittener Ausgleich

Sein Trainer Markus Gisdol sah es genauso. „Ich glaube, niemand kann sich großartig beschweren, dass dieses Tor gegeben wird“, sagte er. Kollege Florian Kohfeldt tat aber genau das und bewertete das Luft-Duell zwischen Emmanuel Dennis und Pavlenka anders: „Das ist ein klares Foul, weil Jiri der Arm weggedrückt wird.“ Insgesamt war es für Kohfeldt „ein Punkt, den wir gerne nehmen, weil der Abstand auf Köln gleich bleibt. Aber es war nicht der große Schritt, den wir gehen wollten.“

Obwohl der FC seine überwiegend ängstliche Spielweise der vergangenen Heimspiele abgelegt hatte, sah Bremen nach der Führung durch Joshua Sargent (66.) lange wie der glückliche Sieger aus. dpa