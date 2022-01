Hartorian übernimmt

Mannheim. Fußball-A-Ligist SSV Vogelstang hat sich als Nachfolger von Trainer Manfred Kern für eine interne Lösung entschieden. Ab sofort wird mit Argen Hartorian der bisherige Spieler und Kapitän auch das Amt des Trainers ausüben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Für uns kam eine externe Lösung nicht in Frage, da wir jemanden gesucht haben, der die Spieler kennt und einen guten Bezug zu ihnen hat“, erklärt Marko Hellriegel, Vorsitzender des abstiegsbedrohten Clubs. Er zeigt sich zuversichtlich, mit dem neuen Trainer die gesteckten Ziele zu erreichen. „Ich bin überzeugt davon, dass er mit dem Team den Klassenerhalt schafft.“

Ein Eigengewächs

Hartorian, der aus der Jugend des SSV Vogelstang hervorging und zwischenzeitlich auch für die benachbarte SpVgg Wallstadt auflief, startete mit seiner Mannschaft in dieser Woche in die Rückrundenvorbereitung. „Ich habe im Vorfeld viele Gespräche geführt und wir hatten jetzt zum Trainingsauftakt eine Beteiligung, die wir in der ganzen Hinrunde nicht erreicht haben“, berichtet Hartorian, der auch den einen oder anderen Ex-Langzeitverletzten begrüßen durfte. Dass er die Aufgabe beim Aufsteiger von 2020 angenommen hat, war für ihn selbstverständlich. „Als mich Marko angerufen und mir die Situation erklärt hat, war für mich klar, dass ich die Aufgabe übernehme“, schildert Hartorian seinen Einstieg ins Trainergeschäft.

Mit Marcel Reich (VfL Birkenau), Tobias Holch (Azzurri Lampertheim) und Timo Hohmann (ESC Blau-Weiß Mannheim) durfte Hartorian, der weiterhin selbst die Schuhe schnüren wird, drei Neuzugänge begrüßen. Den Verein verlassen hat Michael Romach, der zum VfR Bürstadt wechselte. Derzeit belegt der SSV Vogelstang in der Kreisklasse A 2 Rang 13 und ist punktgleich mit dem SV Laudenbach, der auf dem Relegationsrang steht. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2