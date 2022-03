Harte Nuss für den VfR

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden geht der Dreikampf an der Tabellenspitze munter weiter. Am vergangenen Wochenende gewannen Tabellenführer ATSV Mutschelbach, der Ligazweite SV Spielberg und der Tabellendritte VfR Mannheim jeweils ihre Spiele. Alle Teams peilen auch an diesem Wochenende wieder Siege an.

Der VfR Mannheim trifft am Samstag, 15 Uhr, im heimischen Rhein-Neckar-Stadion auf Germania Friedrichstal. Hakan Atik, der Coach der Rasenspieler, zeigte sich nach dem 2:1-Auswärtserfolg am vergangenen Wochenende beim FC Olympia Kirrlach hochzufrieden: „Auf dem Rasen war spielerisch ja fast gar nichts möglich. Der Platz ist einfach zu schlecht gewesen. Aber die Jungs haben unglaubliche Mentalität gezeigt und sich in der Schlussphase dann auch in einem ganz schweren Spiel mit dem Siegtreffer belohnt.“

Seegert hofft auf Serie

VfR-Trainer Hakan Atik war zuletzt mit seinem Team zufrieden. © Berno Nix

Das Team aus Friedrichstal wird nun wohl eine ähnliche harte Nuss. Atik erwartet, dass sich der Tabellenelfte im Rhein-Neckar-Stadion eher defensiv präsentiert. Personell könnte es im Vergleich zur letzten Partie durchaus Veränderungen geben. „Wir haben doch den einen oder anderen angeschlagenen Akteur. Da kann es sein, dass ich jemand anders in die Anfangsformation stelle“, sagt Atik, der am Ende der Spielzeit den Trainerposten abgeben will und allein das Amt des Sportlichen Leiters ausfüllen möchte. Gibt es schon einen Nachfolger? „Nein bis jetzt nicht“, sagt Atik, der dementiert, dass der bei Wormatia Worms scheidende Coach Kristijan Glibo vielleicht ein Kandidat sein könnte.

Am Samstag spielt auch der SV Waldhof II zu Hause. Trainer Nico Seegert hofft um 14 Uhr gegen die SpVgg Neckarelz auf den dritten Sieg in Folge. Die Waldhöfer wollen den siebten Tabellenrang verteidigen. Der Ligafünfte Heddesheim spielt am Sonntag, 15 Uhr, bei Fortuna Kirchfeld. Dann soll auch Neu-Coach Steffen Kohl vor Ort sein. Beim Ligavorletzten sind die Heddesheimer klarer Favorit. bol