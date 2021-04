Hansi Flick will den Sack in Mainz zumachen

München. Hansi Flick lächelte zufrieden, als er seine FFP2-Maske abnahm. Gratulationen zur deutschen Meisterschaft als Abschiedsgeschenk nahm der 56-Jährige kopfschüttelnd noch keine entgegen, aber nach turbulenten Tagen tat ihm der Jubiläumssieg des FC Bayern gegen Leverkusen sichtlich gut. „Wir haben jetzt zehn Punkte Vorsprung. Wir können und wollen am Samstag den Sack zu machen“, erklärte Flick nach dem „riesigen Schritt“ zum 30. Meistertitel zu Bundesliga-Zeiten. Mit seiner dann zehnten Meisterschaft sagt im Sommer auch David Alaba „Servus“ – sein Wechsel zu Real Madrid soll fix sein.

Lewandowski zurück im Training

Vier Wochen vor emotionalen Abschieden aus München wollen die Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 bei der erwarteten Rückkehr von Weltfußballer Robert Lewandowski die Schale perfekt machen. „Auch wenn die Saison nicht perfekt gelaufen ist, können wir uns die Meisterschaft schnappen und das ist das Ziel“, sagte Joshua Kimmich. Als Torschütze sorgte er wie Eric Maxim Choupo-Moting beim 2:0 für den 50. Bundesliga-Sieg gegen die Werkself. In Mainz will Cheftorjäger Lewandowski, der am Mittwoch nach seiner Knieverletzung ins Teamtraining einstieg, wieder übernehmen.

Hansi Flick hatte allen Grund nach dem 2:0 zu strahlen. © dpa

Lewandowskis Kollegen waren am Dienstagabend, im ersten Spiel nach dem Riesenwirbel um die von Flick publik gemachte Bitte um eine Vertragsauflösung und die scharfe Rüge der Bosse deutlich anzumerken, dass sie ihrem hochgeschätzten Trainer fünf Siege in fünf Spielen und einen möglichst schnellen Meistertitel schenken wollen.

„Er hat es verdient, dass man für ihn jeden Tag Gas gibt. Die letzten 18 Monate waren die erfolgreichsten in der Geschichte von diesem Verein“, rühmte Kimmich. „Jetzt hoffe ich natürlich, dass wenn er im Sommer geht, er danach Trainer beim DFB wird.“

Irgendwann im Anschluss an das Mainz-Spiel wird die Entscheidung um Flicks Zukunft finalisiert. Dass die Bosse eine Vertragsauflösung verweigern, gilt als ausgeschlossen. Nachfolgekandidat Nummer 1 ist der Leipziger Julian Nagelsmann, der aber sicher eine zweistellige Millionen-Ablöse kosten dürfte. dpa