„Hässlich“, aber effektiv

Stuttgart. Dank eines Traum-Starts und trotz einstündiger Unterzahl ist Bayer Leverkusen in die Champions-League-Ränge der Fußball-Bundesliga zurückgeklettert. Das Team von Trainer Gerardo Seoane gewann am Sonntag beim VfB Stuttgart mit 3:1 (2:1). Robert Andrich (2.), Patrik Schick (19.) und der starke Nationalspieler Florian Wirtz (70.) erzielten vor 23 450 Zuschauern die Tore für die Werkself. Für die Gastgeber, die seit dem 5:1 gegen Fürth am ersten Spieltag nicht mehr gewonnen haben, traf Orel Mangala (38.). In der 30. Minute sah Bayers Andrich für ein Foulspiel die Rote Karte.

„Wir haben drei Punkte gemacht mit einer hässlichen Leistung“, urteilte Bayer-Torwart Lukas Hradecky. „Wir hatten sehr gute erste 20 Minuten, die Rote Karte hat es dann schwierig gemacht für uns“, sagte er. Auch für Teamgefährte Jonathan Tah war es „kein schönes Spiel, so wie wir uns das sonst vorstellen. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir das in Unterzahl brutal gut gemacht“, fügte er hinzu.

Nur kurz keimt Hoffnung

Keine zwei Minuten waren gespielt, als Leverkusens Mitchel Bakker unbedrängt von der linken Seite flanken durfte und Andrich den Ball vom Fünfmeterraumeck aus einnickte. Die frühe Führung spielte den Gästen in die Karten – und beeindruckte den VfB spürbar. Die Werkself kontrollierte die Partie, auch wenn sie sich nur wenige gute Chancen erarbeitete. Eine davon nutzte Schick zu seinem vierten Saisontor.

Der Anschlusstreffer zum 1:2 ließ den VfB zwar noch einmal hoffen. Den Stuttgartern fehlten jedoch die spielerischen Mittel, um sich gegen Leverkusen zu behaupten. dpa

