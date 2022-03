Gut eingelebt und ungeschlagen

Mannheim. Seit mittlerweile acht Wochen ist Steffen Kohl nun Coach des Tabellenfünften FV Fortuna Heddesheim. Der 40-Jährige hat sich schnell eingelebt bei der Fortuna und ist auch erfolgreich gestartet. In der Vorbereitung gewannen die Heddesheimer sechs von sieben Testpartien und spielten in einem der Freundschaftsspiele unentschieden. In der Liga ist die Fortuna unter Neu-Coach Kohl ebenfalls noch ungeschlagen.

Nach dem 0:0 beim Top-Team SV Spielberg bekamen die Heddesheimer nach der kurzfristigen Absage vom SV Langensteinbach drei Punkte kampflos. Am vergangenen Sonntag feierte die Fortuna einen 1:0-Auswärtserfolg beim FV Fortuna Kirchfeld. Auch einen Corona-Ausbruch Anfang März im Team haben die Heddesheimer weggesteckt.

„Die Jungs ziehen gut mit, wir wollen jedes Spiel gewinnen und guten Fußball zeigen“, sagt Kohl. In der Tabelle ist der Rückstand auf die Aufstiegsplatzierungen mit zwölf Punkten dagegen schon sehr groß. „Das wird sicher schwierig, noch einmal da vorne dranzukommen, aber wir probieren es, so lange es geht“, macht Kohl klar.

Gegen Durlach-Aue Favorit

Gegen Durlach-Aue sind die Heddesheimer am Sonntag (15 Uhr) auf eigenem Platz Favorit. Die Spvgg ist mit sechs Zählern nur Tabellenschlusslicht. Kohl sagt: „Wir wollen nicht arrogant wirken, aber den Anspruch haben wir schon, dass wir diese Partie gerade zu Hause gewinnen.“ Nachdem der Kader zuletzt durch Corona ziemlich klein war, kann Kohl am Sonntag voraussichtlich wieder aus den Vollen schöpfen. Nur Mittelfeldspieler Ajdin Zeric wird wohl noch fehlen. Mittelstürmer Patrick Fetzer ist aus privaten Gründen für die Partie fraglich.

Der VfR Mannheim ist als Ligadritter erster Jäger der beiden Topteams ATSV Mutschelbach und SV Spielberg. Die Rasenspieler müssen am Samstag, 15 Uhr, bei der abstiegsbedrohten SpVgg Neckarelz antreten. Der SV Waldhof II will seine jüngste Siegesserie zeitgleich im Derby bei der TSG 62/09 Weinheim fortsetzen.