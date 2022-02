Gürsoy fordert andere Einstellung ein

Mannheim. Mit einer 1:4-Auswärtsniederlage gegen den DJK/FC Ziegelhausen ist Fußball-Landesligist FC Türkspor Mannheim in die zweite Saisonhälfte gestartet. Das hatten sich Serif Gürsoy und sein Trainerkollege Caner Dönmez anders vorgestellt. „Wir haben uns unter der Woche ausgesprochen, gut trainiert“, sagt Gürsoy vor dem Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen die SG Horrenberg. „Mir hat gegen Ziegelhausen einfach die Einstellung gefehlt. Nach dem 0:2 haben wir uns einfach zu schnell aufgegeben. Das darf nicht sein, gerade im läuferischen Bereich ist mir das dann doch viel zu wenig gewesen“, sagt der Türkspor-Coach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag soll aber nun der erste Dreier im neuen Jahr her. „Klar ist : Gegen Horrenberg ist es immer schwer zu spielen, die stehen oft hinten drin, machen dir das Leben schwer. Ziegelhausen hat auch defensiv begonnen, aber die haben wenigstens versucht, Fußball zu spielen. Horrenberg ist ein Team, das spielerisch nicht so gut, aber kämpferisch sehr stark ist“, sagt Gürsoy.

Serif Gürsoy hat die Mängel nach dem jüngsten 1:4 klar angesprochen. © Nix

„Aber ich bin zuversichtlich, denn wir haben selbstverständlich die Qualität in der Mannschaft, die Partie zu gewinnen. Es sind alle Spieler so weit einsatzbereit.“ Die obere Tabellenhälfte in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar ist am vergangenen Wochenende enger zusammengerückt. Türkspor hat als Ligavierter weiter nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer FT Kirchheim, der am Sonntag ebenfalls verlor. Die SG Horrenberg ist derzeit Tabellenzehnter.

FK Serbija mutig ins Keller-Duell

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der FK Srbija Mannheim geht unterdessen mit breiter Brust in das Auswärtsspiel am Samstag, 15 Uhr, gegen den SV 98 Schwetzingen. Beide Teams sind direkte Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib. Der FK Srbija, der sich in der Winterpause noch einmal gut verstärkt hat, liegt als Viertletzter nur einen Punkt hinter den Spargelstädtern, die mit Rang 13 den ersten Nichtabstiegsplatz belegen.

Oben in der Tabelle mischt der VfL Kurpfalz Neckarau mit. Das Team absolviert allerdings momentan ein Trainingslager in der Türkei. Am Sonntag sind die Neckarauer deshalb spielfrei. bol