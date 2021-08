Grünes Licht für das Derby

Mannheim. In der Fußball-Rhein-Neckar ist Derbyzeit. Der FK Srbija Mannheim empfängt am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasen des ASV Feudenheim an der Lauffener Straße den VfL Kurpfalz Neckarau. „Alle Spieler sind negativ getestet, uns steht ein 18-Mann-Kader für die Partie zur Verfügung “, sagt Srbija-Vorsitzender Dragisa Denic. Am vergangenen Wochenende wurde die Partie der Mannheimer in Eppelheim wegen eines Coronaverdachtsfalls abgesetzt.

Srbija geht als Außenseiter in das Spiel gegen Neckarau. Der VfL Kurpfalz war am vergangenen Wochenende ebenfalls wegen des Coronavirus spielfrei. Allerdings war das Team der Neckarauer nicht betroffen, sondern der Gegner FV Brühl. „Bei uns ist noch Ferienzeit“, sagt Neckaraus Trainer Feytullah Genc, der wie sein Kollege Bernd Wigand ebenfalls am Wochenende im Urlaub weilt. Das habe Auswirkungen auf die Zusammenstellung des Kaders. Richard Weber, der diesmal allein coachen muss, muss wohl weiter auf Angreifer Daniel Gulde verzichten, der noch an einer Zerrung laboriert, die er sich im ersten Saisonspiel gegen Eppelheim (3:0) zugezogen hat. Der Tabellendritte FC Türkspor Mannheim spielt bereits am Samstag, 16 Uhr, beim Liganeunten ASC Neuenheim. bol