Budapest. In der riesigen Freude über das erreichte EM-Viertelfinale schaute Stefan Kuntz (Bild) liebend gerne auf spannende Monate voraus. „Ich bin froh, dass wir zumindest mal noch einen Auftritt auf der großen Bühne haben“, sagte der Nationaltrainer der deutschen U-21-Fußballer nach dem erreichten Minimalziel. Wie seine Jung-Nationalspieler wirkte Kuntz, der nach dem 0:0 gegen Rumänien in Budapest einmal mehr zu seinen Bundestrainer-Ambitionen befragt wurde, extrem erschöpft – und erleichtert.

Ende Mai kann sich seine Auswahl nun in der K.o.-Phase im Duell mit Topteams messen, Halbfinale und Endspiel sollen bis zum 6. Juni folgen. „Das tut den jungen Spielern in ihrer Entwicklung gut, und es tut diesem Jahrgang gut, um zu zeigen, ob noch mehr in ihm steckt“, sagte Kuntz, dessen als schwächer eingestufte EM-Garde absolute Turnier-Tauglichkeit bewies.

Die große Feier soll im Idealfall nach der K.o.-Runde des wegen der Corona-Pandemie zweigeteilten Turniers folgen, eine der nächsten Herausforderungen in diesem ungewöhnlichen Jahr für Kuntz. Der 58-Jährige bleibt im Kandidatenkreis für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw. „Wenn jemand beim DFB denkt, wir reden mal mit dem Stefan, dann werden die mich anrufen, und dann gehe ich auch dran“, sagte der lachende Kuntz. Sein Erfolg mit der U-21-Generation, die über deutlich weniger Erfahrung und Talente verfügt als ihre Vorgänger, könnte durchaus als Bewerbungsschreiben interpretiert werden. „Aber über mehr habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.“

K.o.-Phase der EM im Mai

Zwei Monate Zeit hat Kuntz bis zur K.o.-Phase der EM, im Viertelfinale am 31. Mai in Szekesfehervar steht seit Mittwochabend Dänemark als Gegner fest.

„Jetzt analysieren wir das in Ruhe, und dann gehen wir an die Arbeit“, sagte Kuntz. Er darf im Mai einen neuen Kader nominieren, auf bestimmte Spieler wollte er sich nicht festlegen. „Was beim Fußball in zwei Monaten passieren kann, ist schon enorm“, sagte Kuntz. Nur gut sechs Wochen nach dem EM-Finale wartet dann die nächste Herausforderung: Die Olympischen Spiele. dpa (Bild: dpa)