Grimms runder Geburtstag

Ilvesheim. In den 1970er Jahren gab es in der Region mit dem VfR OLI Bürstadt und dem SV Chio Waldhof zwei Clubs, die einen Firmennamen im Vereinsnamen trugen. Reinhard Grimm (Bild), der in der Jugend des SV Waldhof groß geworden ist und am 5. Juni seinen 70.Geburtstag feiert, ist einer der wenigen, der für beide Vereine gespielt hat.

Möglicherweise hätte er auch seine Karriere bei den Blau-Schwarzen beendet, wäre er in der Saison 1973/ 74 nicht mit SVW-Trainer Fips Rohr aneinandergeraten. „Menschlich und von der Spielweise her haben wir wahrscheinlich nicht zusammengepasst. Er hat mehr auf die Kraftpakete gesetzt“, sagt Grimm heute. Dabei zählte er 1972 zu der legendären Waldhof-Elf, die das Aufstiegsspiel in die Regionalliga Süd in Offenburg gegen den FC Singen 04 erfolgreich bestritt.

Verletzung beendet Karriere

„Das war ein phänomenaler Zuschauerzuspruch“, erinnert sich Grimm gerne an die Partie vor 15 000 Zuschauern, von denen ein gehöriger Anteil aus Mannheim angereist war. Ab 1974 trug er dann das Trikot des VfR Bürstadt, und gleich in der ersten Saison fuhren die Südhessen durch ein 3:0 gegen den SC Victoria Hamburg die Deutsche Amateurmeisterschaft ein. Zweimal stieg Grimm mit den Bürstädtern in die 2.Bundesliga auf und absolvierte am Ende 79 Ligaspiele im Unterhaus. Auf seinem Arbeitsnachweis findet sich genau ein Saisontreffer.

„Das muss gegen Bayreuth gewesen sein“, liegt Grimm mit seiner Annahme genau richtig. Am 12. Mai 1978 erzielte der Jubilar beim 1:3 gegen die Oberfranken den VfR-Ehrentreffer. Ein schwerer Beinbruch und die darauffolgende Nicht-Berücksichtigung durch Trainer Dieter Strich läutete Grimms Karriereende im Alter von nur 30 Jahren ein.

„Ich habe dann eine Arbeitsstelle angetreten und konnte das mit dem Fußballspielen nicht mehr überein bringen“, so Grimm. 2005 kehrte er als Betreuer der U19 unter Karl-Heinz Bührer zum SVW zurück. „Es hat mir Spaß gemacht und ich konnte der SVW-Jugend etwas zurückgeben“, sagt Grimm nicht ohne Stolz. 2009 erhielt er die Goldnadel für besondere Verdienste. wy (Bild: wy)