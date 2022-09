Grillabend legt Basis für Wallstädter Teamgeist

Mannheim. Ein mannschaftsinterner Grillabend soll es also gewesen sein. Wer mit Michael Wagner gemeinsam die Frage erörtert, warum die Chemie in seiner neuformierten Kreisliga-Mannschaft so gut passt, der bekommt genau diese Antwort vom Trainer der SpVgg Wallstadt. Gleich elf neue Spieler musste der erfahrene Coach integrieren, hatte dabei aber deutlich weniger Arbeit als befürchtet.

„Diesen Grillabend haben die Jungs vor der Saison selbst organisiert. Der Teamgeist und der Spirit sind wirklich beachtlich nach so kurzer Zeit“, freut sich Wagner und zeigt sich mit dem bisherigen Saisonstart zufrieden. Die vermeintlichen Pflichtaufgaben wurden erfüllt, auch Aufstiegsaspirant Lindenhof besiegt (1:0), einziger Makel ist die Niederlage gegen Plankstadt (2:4). „Die Punkteausbeute ist absolut in Ordnung. Spielerisch ist sicher noch Luft nach oben, das wird aber auch noch seine Zeit dauern“, so Wagner.

Vor allem in Sachen Laufwege, Abstimmung und Passgenauigkeit sieht der Trainer noch deutlichen Verbesserungsbedarf bei seiner Mannschaft, weiß aber auch: „Es werden noch Urlauber und Langzeitverletzte zum Team dazu stoßen, was uns vermutlich noch stärker machen wird. Ich denke, dass wir bis Mitte Oktober brauchen, um unsere volle Schlagkraft auf den Platz zu bringen“.

Trotz der fünf Siege aus sechs Spielen verliert Michael Wagner nicht die Bodenhaftung. Das Ziel, am Ende der Saison unter den besten fünf Mannschaften zu landen, bleibt bestehen. Für spontane Höhenflüge hat Wagner, der schon in der sechsten Saison Wallstadt-Coach ist, einfach zu viel erlebt. „Es gibt in dieser Liga unheimlich viele gute Mannschaften, die alle ganz oben mitspielen wollen. Wir hoffen natürlich auch, dass wir da mit im Rennen sind, wissen aber, wie schwer das wird“, so Wagner, der nach dem jüngsten 4:2-Sieg gegen Friedrichsfeld am Sonntag einen echten Brocken erwartet: Dann trifft die Wallstadt-Elf auf Landesliga-Absteiger Srbija Mannheim.

Auch der kommende Gegner startete vielversprechend, mit dreizehn Punkten aus sechs Spielen ist Srbija oben mit dabei. „Die haben natürlich ausgezeichnete Namen in den eigenen Reihen und wollen sicher ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden“, erwartet Wagner eine anspruchsvolle Aufgabe.