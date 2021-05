Gräfe fehlt auf Meldeliste

Frankfurt. Für Manuel Gräfe ist die Tür als Schiedsrichter beim Deutschen Fußball-Bund endgültig zu. Der 47 Jahre alte Berliner steht nicht auf der am Freitag veröffentlichten Liste des DFB für die kommende Saison in der 1. und 2. Bundesliga. Über einen entsprechenden Präsidiumsbeschluss hatte zuerst der „Kicker“ berichtet. Zuletzt gab es im Profifußball Kritik daran, dass der Verband an seiner Altersgrenze von 47 Jahren festhält und damit dem erfahrenen Gräfe (289 Erstliga-Spiele) keine Möglichkeit gibt, weiter auf dem Platz zu stehen.

AdUnit urban-intext1

Neben Gräfe scheiden aus Altersgründen auch Markus Schmidt (Stuttgart) und Guido Winkmann (Kerken) aus. „Das sind drei Schiedsrichter, die über die vergangenen 15 Jahre mit das Schiedsrichter-Bild der Bundesliga prägten, mit zusammen 647 geleiteten Spielen (...). Alle drei können stolz sein auf das, was sie als Schiedsrichter auf dem Platz erreicht haben“, sagte Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich. Gräfe hätte gerne weitergemacht, nach Medienberichten könnte es zu einem Rechtsstreit kommen. „In Holland und England gab’s, glaube ich, auch erst Prozesse, bis der Verband zu einer anderen Auffassung gekommen ist. Vielleicht ist es hier auch mal an der Zeit, ein letztes Signal zu senden“, sagte er dem WDR. dpa