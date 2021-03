Mannheim. Fußball-A-Ligist DJK Feudenheim setzt ein weiteres Jahr auf Coach Giuseppe Giordano und dessen Co-Trainer Anthony Hannemann. Für Giordano, der im Sommer 2019 die Nachfolge von Wolfgang Jantz angetreten hatte, war ein Verbleib an der Seitenlinie bei der DJK nur noch Formsache. „Ich fühle mich in Feudenheim sehr wohl und kann hier in Ruhe arbeiten. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft weiterzuentwickeln und hier stoßen im Sommer ein paar interessante Spieler aus unserer A-Jugend hinzu“, erklärt der Trainer.

Zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung hatte sich die DJK Feudenheim unter Giordano in der Kreisklasse A2 bis auf Platz drei vorgearbeitet und lag nur zwei Punkte hinter dem Führungsduo SKV Sandhofen und SC Käfertal. „Ich bin mit der Mannschaft sehr zufrieden. Sie hat eine willensstarke und ehrgeizige Mentalität“, so Giordano.

Zwei Neuzugänge stehen fest

Für Hannemann, spielender Co-Trainer, stand ebenfalls außer Frage, sein Engagement am Neckarplatt zu verlängern. „Ich fühle mich hier heimisch und es macht riesig Spaß, die Fortschritte jedes Einzelnen zu sehen“, erklärt der DJK-Schlussmann, der in Laudenbach wohnt. „Unser Vorteil gegenüber anderen Vereinen ist, dass es bei uns keine Prämien gibt und wir wissen, dass im Team Jungs stehen, die einfach Lust drauf haben, mit anzupacken.“

Für eine mögliche Saisonfortsetzung hat sich die DJK bereits mit zwei Neuzugängen verstärkt. Julian Polkehn spielte zuletzt für den Berliner Bezirksligisten Grünauer BC und genoss seine fußballerische Ausbildung in der Jugend des 1. FC Union Berlin. Ebenfalls große Stücke hält Giordano auf Biagio Setola, der nach einem Kreuzbandriss wieder dazu stoßen soll. Der Italiener spielte in der Jugend beim SSC Neapel. wy