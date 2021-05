Getrübte Europa-Party bei Union

Berlin/Monte Carlo. Zuerst redete Max Kruse nur über das Wetter. Gar nicht so warm sei es in Monte Carlo, berichtete Union Berlins Europa-Garant von seinem Ausflug per Privatjet zur Formel 1 ins Fürstentum. Den gar nicht banalen Schandfleck an einem emotionalen Wochenende wollte der Offensivstar der Eisernen aber auch nicht verschweigen. Bei der für Corona-Verhältnisse monströsen Jubel-Party für den sensationellen Einzug in die Conference League war seine Freundin auf dem Parkplatz des Stadions An der Alten Försterei nach dem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig von einem Union-Fan rassistisch beleidigt und mit Bier beworfen worden.

„Aber, ja ich weiß, dass wir als Union keine Rassisten sind, trotzdem schade, dass ich diesen Kerl nicht gefunden habe, weil Rassismus ist fehl am Platz und das fucked mich ehrlich gesagt auch richtig ab“, sagte Kruse bei seiner Instagram-Erzählstunde. Die Köpenicker gingen am Montag so vehement wie möglich vor. „Von diesen Idioten gibt es leider noch zu viele: Bleibt einfach weg und lasst uns in Ruhe!“, schrieb der Fußball-Bundesligist bei Twitter. Die Fans wurden aufgefordert, aktiv gegen solche Verfehlungen vorzugehen und im speziellen Fall bei der schwierigen Suche nach dem Täter zu helfen. „Eisern dagegenhalten und falls jemand das beobachtet hat, meldet Euch bitte bei uns!“, hieß es.

Eigentlich haben sie in Berlin-Köpenick jetzt ganz andere Themen zu erledigen – erfreuliche. Während Kruse Richtung Jetset-Location am Mittelmeer abdüste, nahm die Führungstroika der Eisernen in einer Lounge im Stadion Platz und erzählte, wie es mit dem Sensationsteam der Fußball-Bundesliga weitergeht. Durchdrehen wollen sie bei Union wegen der Play-offs im kleinsten der drei Europacups nicht. „Wir starten wieder mit dem Ziel in die neue Saison, das angemessen ist, angemessen wird der Klassenerhalt bleiben“, sagte Club-Boss Dirk Zingler. dpa