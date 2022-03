Germanen geben die Hoffnung nicht auf

Mannheim. Doppelter Dämpfer für den FC Germania Friedrichsfeld im Rennen um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga. Gegen ebenfalls abstiegsbedrohte Ilvesheimer kassierten die Germanen zuletzt das bittere 1:2 in der Nachspielzeit, dazu ist Kapitän Benjamin Wanzek erneut verletzt. Die „Lebensversicherung“ des FC quälte sich schon mit Blessuren durch die Hinrunde, jüngster Verdacht: Kreuzbandriss.

„Ganz so schlimm ist es zum Glück doch nicht gekommen. Ich werde versuchen, nächste Woche wieder langsam ins Training einzusteigen, um vielleicht im Endspurt der Saison noch einmal eingreifen zu können“, erklärt Wanzek, der sich von der Niederlage gegen Ilvesheim nicht entmutigen lässt: „Wir hätten diese Partie auch gewinnen können, da war wieder so viel Pech dabei. Mit dem Dreier hätten wir zwar weiter Druck aufgebaut, die entscheidenden Spiele kommen aber noch“.

Dabei lief es seit dem Start in die Rückrunde so vielversprechend für den zur Winterpause noch Tabellenletzten. Siege gegen Gartenstadt (4:3), Hemsbach (7:2) oder auch den VfR Mannheim II (4:0) sorgten für Hoffnung in Friedrichsfeld, mittlerweile fehlen aber wieder neun Punkte zum rettenden Ufer. Am Sonntag wartet das Gastspiel beim Zweiten aus Rheinau, im Hinspiel kassierte der FC mit 0:10 noch eine herbe Klatsche. „So etwas passiert uns aber sicher nicht mehr. Damals lief alles schief. Mittlerweile sind wir eine andere Mannschaft“, erklärt der 36-Jährige und hofft zumindest auf einen Zähler. „Rheinau wird uns vielleicht unterschätzen. Wir dagegen werden wieder jeden Grashalm umdrehen, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.“ Nach dem Rheinau-Spiel warten dann die Abstiegskonkurrenten vom KSC Schwetzingen, SV Enosis Mannheim und Hochstätt Türkspor – laut Wanzek allesamt Endspiele in denen es um „alles oder nichts“ geht. bah

