Ried. Seit Samstag ist der Abbruch der hessischen Fußball-Saison 2020/21 nur noch Formsache: Der Vorstand des Hessischen Fußball-Verbands hat die Annullierung der seit Oktober unterbrochenen Runde beschlossen. Wie aber hat die Basis im Ried die Entscheidung aufgenommen? Der „Südhessen Morgen“ hat sich umgehört.

Reiner Held (Kreisfußballwart aus Bürstadt): „Die Entscheidung war noch schwieriger als im vergangenen Jahr, als immerhin schon mehr als die Hälfte der Saison gespielt war. Diesmal waren wir erst bei einem Drittel bis Viertel der Runde. Die Fortsetzung als Einfachrunde wäre natürlich ein Einschnitt gewesen, den wir aber unter gewissen Umständen hätten vertreten können. Wir haben deshalb bis zum Schluss gehofft, eine Lösung zu finden. Doch je länger die politischen Verordnungen Bestand hatten, umso mehr sind die Chancen geschwunden. Nach den letzten Beschlüssen der Politik war es an der Zeit, einen Schnitt zu machen. Stillstand gibt es keinen. Schon Anfang April haben wir die nächste Verbandskonferenz. Eventuell müssen wir uns auch mal Gedanken über die Spielklassenstruktur machen. Das Problem ist: Man kann halt nicht vorausschauen und sagen, wie sich die Lage entwickelt.“

Benjamin Sigmund (Spielertrainer Eintracht Bürstadt): „Aus meiner Sicht ist das eine nachvollziehbare Entscheidung, das Meinungsbild ist klar. Alles andere wäre nicht zielführend gewesen. Bei einer Einfachrunde hätte man vielleicht auswärts gegen eine Mannschaft gespielt, gegen die man sich zu Hause mehr ausgerechnet hätte. Ich denke, vor August wird nichts passieren.“

Andreas Keinz (Trainer FSG Riedrode): „Die Annullierung ist die logische Schlussfolgerung. Fünf Monate ohne Fußball sind schon eine lange Zeit. Wir hätten mindestens vier Wochen Vorlaufzeit gebraucht, sonst wäre die Verletzungsgefahr zu groß gewesen. Wegen der aktuellen Situation mit den Impfungen und möglichen Mutationen ist völlig unklar, wann es überhaupt wieder weitergehen kann. Es ist generell sehr traurig, was gerade abgeht. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch mal so schlimm wird. Es geht ja nicht nur darum, eine normale Runde zu spielen. Es geht um die sozialen Kontakte. Alles schläft ein bisschen ein, das ist sehr frustrierend. Es ist immer etwas anderes, wenn man sich in die Augen blicken und ein Bier zusammen trinken kann. Das ist das, was den Sport eben auch ausmacht.“

Christian Schmitt (Trainer TV Lampertheim): „Zwar hätten wir uns eine frühere Entscheidung gewünscht, doch wir haben auch vollstes Verständnis dafür, dass diese erst jetzt herbeigeführt werden konnte. Sie überrascht uns nicht, denn ein Saisonabbruch ist absolut alternativlos. Jetzt hoffen wir darauf, dass wir so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren können. Ein Start in die neue Saison im August oder September ist das, was wir uns alle wünschen. Um dann nicht bei null anfangen zu müssen, trainieren wir seit zwei Wochen immerhin in Zweiergruppen.“

Klaus Anthes (Vorsitzender Alemannia Groß-Rohrheim): „Es kam, wie es kommen musste, und wir alle können uns mit der Entscheidung identifizieren. Wer eine Runde in einem solch frühen Stadium abbricht, benachteiligt letztlich keine Vereine. Als Vereinsvorsitzender mache ich mir derzeit nicht nur darüber Gedanken, wann wir wieder Fußball spielen, sondern ich muss auch an viele andere Dinge denken – etwa, wann wir unsere Jahreshauptversammlung abhalten.“

Patrick Andres (Sportausschusschef SG Olympia/VfB Lampertheim): „Gerade, weil wir jetzt wieder steigende Inzidenzzahlen bekommen, ist diese Entscheidung alternativlos. Hier muss ich auch noch einmal los werden, dass ich der Arbeit von Kreisfußballwart Reiner Held größten Respekt zolle. Ich wollte nicht in seiner Haut stecken. Ich bin froh, dass die Runde abgebrochen wird, das hat aber nichts mit unserer Situation zu tun. Nach unserem mehr als bescheidenen Saisonstart hätten wir uns gerne der Aufgabe gestellt und den Klassenerhalt sportlich geschafft.“

Klaus Gassert (Vorsitzender VfR Bürstadt): „In den Vorgesprächen mit dem Kreisfußballausschuss haben wir klipp und klar gesagt, dass für uns nur ein Abbruch in Frage kommt. Es wäre ein Unding gewesen, möglicherweise Anfang Mai eine Vorrunde, in der noch viele Nachholspiele auf uns gewartet hätten, zu Ende zu spielen. Gut für den Amateurfußball ist die lange Pause nicht. Angenommen, es würde Anfang August weitergehen, hätten wir in 17 Monaten Corona nur sieben Wochen Fußball gespielt.“ cpa/hias