Gemischte Gefühle zum Abschied

Ried. Der letzte Spieltag des Jahres in der Fußball-C-Liga geht für Tim Feldhinkel mit dem Abschied als Trainer des VfB Lampertheim einher. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der VfB den TSV Gadernheim im Adam-Günderoth-Stadion. Die Reserve von Eintracht Bürstadt gastiert beim SV Unter-Flockenbach III. Zwei Ried-Teams sind schon in der Winterpause: Das Heimspiel des FV Biblis II gegen die SG Lautern steigt am 26. Februar. Der TV Lampertheim II ist spielfrei.

VfB Lampertheim – Gadernh.

„Ein weinendes und ein lachendes Auge“, hat Tim Feldhinkel, wenn er an seinen Ausstand als VfB-Coach denkt. „Es ist auf der einen Seite schön, dass man jetzt ein bisschen runterkommen kann“, sagt Feldhinkel, der sich beruflich weiterbilden will: „Auf der anderen Seite ist man traurig, wenn man an die Zeit und die Liebe denkt, die man in die Mannschaft gesteckt hat. Bei den Erfolgen und dem aktuellen Tabellenplatz geht man ungern.“

Als Vierter mit 37 Punkten steckt der VfB, der seit dieser Runde wieder eigenständig unterwegs ist, nach 19 Spielen mitten im Aufstiegsrennen. Nur die FSG Bensheim, der TSV Elmshausen (beide 41 Punkte) und Olympia Lorsch II (39) stehen besser da. „Wir wollten nur die Klasse halten und sind jetzt unter den Top fünf“, sieht Feldhinkel alle Chancen für die Grün-Weißen, im neuen Jahr unter seinem Nachfolger Martin Göring oben anzugreifen.

Für das Spiel gegen den Elften Gadernheim (26 Punkte) verlangt Feldhinkel von seinem Team, „sich ein letztes Mal den Hintern aufzureißen“. Zweifel daran hat er nicht: „Die Einstellung der Jungs stimmt von Woche zu Woche.“ Joey Gutschalk (Rückenprobleme) ist fraglich, ansonsten dürften beim VfB alle Mann an Bord sein.

Unter-Fl. III – Et. Bürstadt II

Mit dem 1:3 gegen Birkenau II musste die Eintracht-Reserve am vergangenen Sonntag erstmals nach neun Partien wieder eine Niederlage schlucken. Mit Lorik Maloku, Azad Ekin und Terrence Reginald sahen gleich drei Bürstädter nach Beschimpfungen glatt Rot. „Da wird es noch eine Aussprache geben“, kündigt Eintracht-II-Spielertrainer Daniel Patti an.

Den SV Unter-Flockenbach III, der als 15. mit 15 Punkten den ersten direkten Abstiegsplatz belegt, will der 13. Bürstadt II (22 Punkte) auf Distanz halten. „Mal schauen, ob überhaupt gespielt wird. Es ist ja Schnee angekündigt“, meint Patti, der neben den drei Gesperrten auf Valon Bajrami und Daniele Caschetto verzichten muss. cpa