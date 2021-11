Geldstrafe und Sperren für D-Ligisten

Bergstraße. Der Abbruch des Fußball-D-Liga-Spiels TSV Hambach II gegen Sportfreunde Heppenheim am 31. Oktober ist sportjuristisch abgeschlossen. Das Kreissportgericht verurteilte den FC Sportfreunde zu 250 Euro Geldstrafe, bestätigte das zweiwöchige Spielverbot gegen die Mannschaft, sperrte außerdem zwei Heppenheimer für vier beziehungsweise zwei Pflichtspiele, hob die Vorsperren gegen zwei weitere Sportfreunde-Kicker auf und erklärte den TSV Hambach mit 3:0 Toren zum Sieger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Suche nach Schuldigen schwierig

Die exakte Rekonstruktion der Ereignisse auf dem Hambacher Sportplatz um die 85. Minute, die zum Abbruch führten, gestaltete sich für das Sportgericht unter Vorsitz von Rainer Beckerle schwierig. Der Schiedsrichter hatte zwar einen Sonderbericht angefertigt, in dem von „Ausschreitungen, Tätlichkeiten, und Unsportlichkeiten“ die Rede war. Konkret war ein am Boden liegender Hambacher getreten und geschlagen worden.

Doch weder der Unparteiische noch die zahlreich aufgebotenen Hambacher Zeugen waren in der Lage, zweifelsfrei Beteiligte zu benennen. In seiner Stellungnahme hatte der TSV konkret vier Spieler erwähnt, sagte Beckerle. Doch das Sportgericht konnte keinem Spieler zweifelsfrei eine Tätlichkeit nachweisen; die beiden Sportfreunde wurden wegen unsportlichem Verhalten verurteilt.

„Punktabzug nicht zielführend“

Für das Gremium stand aber fest, dass Spieler des FC am Aufruhr beteiligt waren und so „ursächlich“ den Abbruch herbeigeführt hätten. Auch die Zuschauer, die auf den Platz stürmten und gegenüber dem Hambacher Spieler tätlich wurden, seien dem Heppenheimer Lager zuzuordnen. Beckerle: „Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Spieler oder Zuschauer ihren eigenen Mitspieler so verletzen würden.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Ein Punktabzug wäre in der D-Liga nicht zielführend, deswegen wurde eine Geldstrafe im mittleren Bereich verhängt“, erklärte Beckerle. Das zuvor angeordnete vorläufige Spielverbot für die Heppenheimer wird auf die ausgesprochene Strafe angerechnet: Die FC-Reserve durfte am 28. November zum Spiel beim SV Lindenfels II wieder antreten.

Der FC Sportfreunde hat das Urteil angenommen und sich zuvor in aller Form für das Verhalten seiner Zuschauer entschuldigt. all