Geduldsprobe für Sandhofen

Mannheim. Mehr als neuneinhalb Monate lang mussten die Spieler des SKV Sandhofen auf ihr erstes Ligaspiel warten. Dann folgte die Absage. Die SpVgg Türkspor Edingen konnte keine Mannschaft stellen und musste die Partie des ersten Spieltags absagen. „Wir haben frei gemacht. Die Jungs, die Nachholbedarf hatten, sind bei der zweiten Mannschaft aufgelaufen“, verzichtete SKV-Trainer Christian Hofsäß auf eine Konkurrenz-Beobachtung auf fremden Plätzen. Die unfreiwillig verlängerte Pause wertet der 40-Jährige aber weder als Vor- noch als Nachteil. „Das macht keinen Unterschied. Wir bereiten uns weiterhin akribisch auf unseren Start vor und haben diese Woche drei Trainingseinheiten“, sagt Hofsäß.

Personell ist seine Mannschaft für die kommende Aufgabe gegen den MFC Phönix Mannheim gut aufgestellt, obwohl mit Lukas Küpper und Torhüter Markus Wollnik zwei Akteure verletzungsbedingt ausfallen und noch ein paar Urlauber hinzukommen. Respekt äußert Hofsäß vor dem Gegner, der zum Auftakt ein 0:2 bei der TSG 62/09 Weinheim II einstecken musste. „Die Niederlage war für mich schon überraschend. Ich werde mir aber noch Infos einholen“, bereitet sich der SKV-Coach auf diese Aufgabe vor. „Phönix ist eine lauf- und kampfstarke Mannschaft.“

Markus Wollnik steht dem SKV Sandhofen gegen den MFC Phönix nicht zur Verfügung. © Berno Nix

Diese hatte am vergangenen Wochenende für Schlagzeilen gesorgt und neben der Partie auch zwei Spieler durch Rote Karten verloren. „Wir haben nicht ins Spiel gefunden, meine Mannschaft hat den Gegner unterschätzt“, resümiert MFC-Trainer Sebastian Fischer. Die Personallage, die ohnehin zugespitzt war, verschärfte sich nun nochmals. Der etatmäßige Torhüter ist für das Sandhofen-Spiel gesperrt, weshalb Fischer eine Alternative aus dem Ärmel zieht. Adnan Masic, der für die Sportfreunde Siegen bereits in der 2. Bundesliga im Tor stand, wird ein Blitz-Comeback geben. „Er kommt am Samstag aus dem Urlaub zurück und hat mir zugesagt, am Sonntag im Tor zu stehen“, sagt Fischer über den 46-Jährigen.

Ohnehin sehnt sich Fischer nach seinem kompletten Kader, dem er in der Liga eine gute Rolle zutraut. „Wenn wir noch ein bisschen an unserer Cleverness arbeiten, sind wir sehr stabil und können oben mitspielen“, malt sich Fischer einen Platz unter den ersten Vier aus. Doch zunächst steht die Aufgabe gegen einen Titelkandidaten aus. „Der SKV ist eine starke Mannschaft, die guten Offensivfußball spielt. Es liegt an uns, den Schlüssel zu finden, um ein Tor zu machen und dann ruhig zu bleiben“, hofft Fischer auf eine Überraschung seines Teams.

