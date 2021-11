FVB will nachlegen

Ried. Während der FV Biblis am vorletzten Kreisliga A-Spieltag vor der Winterpause den SC Rodau empfängt, stehen für die SG Nordheim/Wattenheim in dieser Woche zwei Auswärtsspiele an. Das Ergebnis der Nachholpartie vom Donnerstagabend beim SV Lindenfels stand zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht fest. Am Sonntag reist die Truppe von Trainer Jens Stark zur TG Jahn Trösel.

FV Biblis – SC Rodau

Die Bibliser haben sich dank acht gewonnener Spiele auf dem zweiten Tabellenplatz festgesetzt. Zwei Mal reichte es zum Unentschieden, nur gegen Ligaprimus SV Lörzenbach verlor die Elf von Spielertrainer Torsten Schnitzer. „Wir spielen eine sehr gute Runde“, so der Coach. „Wir haben einen Lauf, den wollen wir bis zur Saisonunterbrechung beibehalten.“ Am Sonntag empfängt der FVB mit dem SC Rodau den Tabellenneunten. „Auch wenn wir wieder als Favorit ins Spiel gehen, dürfen wir den SCR nicht unterschätzen“, sagt Schnitzer.

TG Jahn Trösel – SG NoWa

Der Tabellenvorletzte SG Nordheim/Wattenheim hat in dieser Woche nicht viel Zeit zur Regeneration. „Unser Minimalziel wird sein, nicht zu verlieren und so den Abstand zum Mittelfeld zu halten. Zuletzt ist uns mit dem Remis gegen den TSV Aschbach zumindest ein Teilerfolg gegen einen direkten Konkurrenten gelungen, daran müssen wir anknüpfen. Es wird wieder eine Frage der Mentalität. Ich hoffe, dass wir unsere Chancen konsequenter nutzen und es endlich Klick in den Köpfen meiner Spieler macht“, sagt Stark.

In Trösel rechnet er mit einer sehr kampfbetonten Partie: „Da werden wir es wohl etwas defensiver angehen lassen, immerhin ist die TGT sehr heimstark und hat fast alle Punkte zu Hause geholt. Vor allem der Tröseler Sturm ist stark, da müssen wir aufpassen.“ rago

