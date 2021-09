FVB schnürt halbes Dutzend

Ried. In der Kreisliga A bleibt der FV Biblis in der Spur. Durch einen souveränen Auswärtssieg gegen Aschbach festigten die Gurkenstädter den vierten Tabellenplatz. Die SG Nordheim/Wattenheim hat dagegen den zweiten Saisonsieg verpasst.

SG NoWa – SC Rodau 1:1

„Wenn man die gesamten 90 Minuten betrachtet, können wir mit der Punkteteilung zufrieden sein. Wir hätten in der ersten Halbzeit mit drei Toren führen müssen, im zweiten Durchgang waren die Rodauer dann aber drückend überlegen. Wir hätten natürlich gerne gewonnen, aber mit diesem Unentschieden können wir gut leben. Meine Mannschaft hat sich gut verkauft, wir können nach diesem Spiel absolut zufrieden sein“, bilanzierte Jens Stark, Trainer bei der SG Nordheim/Wattenheim.

In der ersten Halbzeit ließ die Sportgemeinde viele Chancen liegen. Tobias Theiss scheiterte gleich zwei Mal am starken SC-Torwart Matthias Günder (8., 22.). Nach einer halben Stunde vereitelte Günder den Versuch von Marc Bormuth (29.). Kurz darauf gingen die Rodauer in Führung: Alexander Quadt war per Kopfball erfolgreich (31.) Stark: „Eigentlich war das der einzige richtige Angriff der Rodauer.“ Wenig später glichen die Nordheim/Wattenheimer aber aus. Nach Vorarbeit von Salko Drekovic traf Tobias Theiss zum 1:1-Endstand (36.).

TSV Aschbach – FV Biblis 2:6

„Der Auswärtssieg der Bibliser geht in Ordnung. Wir wussten ja schon vorher, dass das eine sehr starke Mannschaft ist. Unser Ziel war es, sie möglichst lange zu ärgern und das ist uns über 65 Minuten gelungen. Auch wenn wir dieses Spiel verloren haben, können wir trotzdem zufrieden sein“, resümierte Aschbachs Sportausschuss-Chef Ali Baytürk.

Bei den Biblisern war Spielertrainer Torsten Schnitzer rundherum zufrieden: „Wir haben als Mannschaft Moral gezeigt und sind trotz des Rückstandes marschiert. Insgesamt war das ein verdienter Sieg, wir sind auf dem richtigen Weg.“

In der ersten Halbzeit brachte Uli Haas die Aschbacher in Führung (17.). Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Ramon Kronauer für den Ausgleich (44.). Nach Wiederbeginn sorgte Jörn Riebel erneut für die TSV-Führung (53.). Doch Torsten Schnitzer glich erst per Freistoß aus (60.) und brachte den FVB kurz darauf in Führung (65.). Lukas Bär (70.), Jonas Drolshagen (74.) und Denny Osswald (79.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. rago