FVB fährt gegen SG NoWa Derby-Sieg ein

Biblis. Im Bibliser Stadtderby hat sich der FV Biblis gegen die SG Nordheim/Wattenheim mit 2:0 (2:0) durchgesetzt. Da der TSV Reichenbach verlor, kletterte der FVB damit auf den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga A.

„Ich bin enttäuscht. Für uns war mehr drin. Für ein Derby hätte ich mir mehr erhofft. Wir waren schlecht, der FVB hat völlig verdient gewonnen“, haderte Jens Stark, Trainer bei der Spielgemeinde mit dem Auftritt seines Teams.

Bei den Biblisern hatte Spielertrainer Torsten Schnitzer viel Spaß, sprach der SG NoWa aber auch ein Lob aus: „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, im zweiten Durchgang war die SGN allerdings richtig stark. Da muss ich ihnen eine Menge Respekt zollen“, resümierte Schnitzer.

Wagner und Bähr treffen

Die erste Halbzeit gehörte den Biblisern. Patrick Wagner brachte die Gurkenstädter früh in Führung (14.). Danach verpassten es die Platzherren jedoch, die Führung auszubauen. Erst in der zweiten Halbzeit gelang der zweite Treffer schließlich. Diesmal war es Lucas Bähr, der den Ball aus 20 Metern reinzirkelte (31.). „Wir hätten da sehr deutlicher führen müssen“, ärgerte sich Schnitzer. Auf der Gegenseite lobte Stark die Leistung der Bibliser: „Die haben richtig stark gespielt.“ „Im zweiten Durchgang ist die SG NoWa dann aber deutlich besser ins Spiel gekommen. In der ersten Halbzeit war das Spiel sehr einseitig. In der zweiten Halbzeit war es dann wirklich ein Derby“, zog Schnitzer Bilanz.

Da der TSV Reichenbach in Lörzenbach verlor, kletterten die Bibliser dank des Derby-Siegs auf den zweiten Tabellenplatz. Schnitzer: „Das ist genau, wo wir hinwollen.“