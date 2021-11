FV Hofheim kann nur gewinnen

Ried. Das wohl einfachste Spiel in der Saison wartet auf den Fußball-B-Ligisten FV Hofheim. Er empfängt den unangefochtenen Tabellenführer FSV Blau-Weiß Rimbach. Alles andere als eine (erneute) Hofheimer Niederlage wäre eine Überraschung. Das sieht auch Hofheims Trainer Markus Dech so. „Rimbach hat eine bärenstarke Offensive und mit Spielertrainer Amir Duric den Dreh- und Angelpunkt. Wir müssen alles versuchen, um ihn aus dem Spiel zu nehmen“, betont Dech.

Kampflos wollen sich die Hofheimer aber nicht ergeben. Da ruft der Trainer gerne das 1:1 am 26. September gegen den SV/BSC Mörlenbach in Erinnerung. „Auch die Mörlenbacher sind damals als Tabellenführer nach Hofheim angereist. Aber wir haben alles gegeben und uns das Unentschieden redlich verdient.“

Nach wie vor ist die personelle Situation angespannt. „Mir fehlt eine komplette Startelf. Die ständigen Wechsel in unserer Mannschaft sind genau der Grund, weswegen wir bislang noch nicht überzeugen konnten“, sagt Dech. Ihm macht aber das jüngste Auftreten seiner Mannschaft beim SV Kirschhausen Hoffnung. „Wir haben zwar mit 1:2 verloren, doch waren wir 60 Minuten lang die überlegene Mannschaft. Nur unser Anschlusstreffer fiel zu spät.“

Lampertheim unter Druck

Immer bedrohlicher wird die Lage bei der SG Olympia/VfB Lampertheim, die sich bei der Spielvereinigung Fürth II beweisen muss. „Wir müssen in Fürth unbedingt gewinnen“, sagt Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres.

Trotz ihres vorletzten Platzes will Andres den Fürthern große Beachtung schenken: „Die Fürther Reserve ist eine gut strukturierte Mannschaft und hat den TSV Hambach geschlagen. So einen Gegner dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass seine Lampertheimer endlich mal in Führung gehen: „Wir kriegen meist den ersten Gegentreffer und schaffen es dann nicht mehr, eine Begegnung zu drehen.“ hias