So schnell wie möglich möchte der FV Hofheim die vergangene Saison in der Kreisliga B vergessen machen. Zwar legte sich der seitherige Trainer Markus Dech unwahrscheinlich ins Zeug, um den alten Traditionsverein in der Liga über Wasser zu halten, doch Tabellenplatz elf stellt die eingefleischten Hofheimer Fußballfans, die in der Saison 2015/16 im Hofheimer Sportpark noch Gruppenligafußball

...