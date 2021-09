FV Biblis erwischt es

Ried. In der Fußball-Kreisliga A hat sich die SG Nordheim/Wattenheim den ersten Saisonsieg erkämpft. Gegen Schlusslicht SV Anatolia Birkenau gewann die Sportgemeinde mit 18:0 (6:0). Der FV Biblis musste dagegen die erste Niederlage einstecken. Beim SV Lörzenbach unterlagen die Gurkenstädter knapp.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Lörzenbach – FV Biblis 2:1 (1:0)

Der FV Biblis kassierte am Sonntag die erste Niederlage in der aktuellen A-Liga-Runde. Beim SV Lörzenbach unterlagen die Gurkenstädter mit 1:2 (0:1). „In den ersten 30 Minuten waren wir erschreckend schwach. Die haben wir total verschlafen. Erst ab Minute 35 waren wir auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit lief es dann eigentlich ganz gut, da wäre mehr drin gewesen“, haderte FVB-Spielertrainer Torsten Schnitzer.

Beim SV Lörzenbach freute sich Stefan Jünger, Erster Vorsitzender, über den Heimerfolg: „Insgesamt war das ein verdienter Sieg. Unser Ziel ist ja, oben mitzuspielen und durch diesen Sieg haben wir das unter Beweis gestellt.“

In der ersten Halbzeit brachte Maximilian Jöst die Lörzenbacher in Führung (25,), nach dem Seitenwechsel glich FVB-Spielertrainer Torsten Schnitzer mit einem Schuss aus der Drehung aus (47.). Den Siegtreffer für die Lörzenbacher erzielte Yannick Schwarz (60.). „Danach haben die Bibliser auf den Ausgleich gedrückt, aber wir haben gut gestanden und das Ergebnis gehalten“, freute sich Jünger.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SG No/Wa – A. Birkenau 18:0 (6:0)

„Auch wenn man dieses Spiel nicht richtig einordnen kann, ist unser Sieg auch in der Höhe hochverdient. Zumindest in der ersten Halbzeit war die Anatolia ein starker Gegner“, freute sich SGN-Coach Jens Stark über den höchsten Sieg der letzten Jahre. Tobias Theiss schoss die Birkenauer mit gleich zehn Treffern (5., 26., 31., 37., 52., 60., 64., 66., 70., 73.) fast im Alleingang ab. Außerdem trafen Jonas Reis (9.), Sören Hembach (39.), Marc Bormuth (55., 71.), Lucas Schestag (75.), Jonas Pixberg (84.) und Robin Metz (Elfmeter, 87.). rago