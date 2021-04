Funkels Fehlstart

Leverkusen. Nach seiner Rückkehr aus dem Rentner-Leben in die Fußball-Bundesliga gab Friedhelm Funkel viele Interviews. Am Tag danach wurde aber vor allem über das diskutiert, was er nicht gesagt hatte. Viele Fans kommentierten in den sozialen Netzwerken eine Aussage des Trainers bei Sky nach dem 0:3 mit dem 1. FC Köln bei Bayer Leverkusen. „Sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre, äh, ja, den ein oder anderen Ausdruck darf man ja nicht mehr sagen“, sagte Funkel: „Durch ihre Spieler, die halt so schnell sind.“

FC-Coach Friedhelm Funkel hat eine schwere Aufgabe übernommen. © dpa

Was hatte Funkel gemeint? Eine Stellungnahme des FC brachte zunächst wenig Aufschluss. „In dem Interview bei Sky bezog ich mich einzig auf die enorme Schnelligkeit von Leverkusens Spielern“, wurde der 67-Jährige dort zitiert: „Nichts anderes war gemeint, nichts anderes wollte ich damit sagen.“ Welchen Ausdruck er sich letztlich verkniffen hatte, klärte der Trainer damit nicht auf. In den sozialen Netzwerken sorgte dies für Diskussionen.

Verwunderung über Reaktionen

Davon zeigte er sich am Sonntagmorgen verwundert. „Ich bin total überrascht, dass ich da so angegriffen wurde. Und das hat mich auch ein Stück weit traurig gemacht.“ Bei WDR 2 beteuerte er: „Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich bin. Und wenn der ein oder andere, der mich nicht kennt, das missverstanden hat, tut mir das wirklich leid. Ich habe mit so vielen Spielern aus afrikanischen Ländern zusammengearbeitet und habe nie ein Problem mit denen gehabt. Im Gegenteil. Die haben mich alle Papa genannt. Und das spricht doch für sich.“ Welchen Begriff er letztlich vermieden hatte, verriet der 67-Jährige nicht: „Ich weiß selbst nicht mehr, was ich genau sagen wollte. Aber ich kann nicht verstehen, dass ich dadurch einen Menschen verletzte, wirklich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen verletzt. Weder verbal, noch indem ich ihn attackiert habe. Und das werde ich auch niemals machen. Dafür habe ich zu viel Respekt vor allen Menschen auf der Welt.“

Für Funkel war es auch ein Rätsel, wie seine Mannschaft dieses Derby, das für ihn nur ein „rheinisches Duell“ war, so deutlich verlieren konnte. „Die Leistung war über weite Strecken gut“, sagte das als Retter geholte Trainer-Urgestein: „Deshalb ist es eine sehr bittere und ärgerliche Niederlage.“ 14:8 Torschüsse hatte der Vorletzte beim Tabellensechsten verbucht. Zwei Lattentreffer und ein (zurecht) zurückgenommener Elfmeter belegten, dass auch viel Pech im Spiel war. Doch Funkel brachte es letztlich auch auf eine einfache Losung. „Fußballspiele gewinnt oder verliert man durch Tore. Wir haben keins geschossen, Leverkusen hat glaub ich dreimal draufgeschossen und dreimal getroffen.“

Leipzig nächster Gegner

Noch knapper formulierte es Kapitän Jonas Hector, der die drei größten Chancen vergab. Auf die Frage, was gefehlt habe, antwortete er nur: „Tore.“ Leverkusen gelangen sie, dank der individuellen Klasse der Torschützen Leon Bailey (5./76.) und Moussa Diaby (51.).

Und so stand nach Funkels Rückkehr in die Bundesliga das exakt selbe Ergebnis wie bei seinem zuvor letzten Spiel im Januar 2020 mit Fortuna Düsseldorf. Damals war er nach einem 0:3 in Leverkusen beurlaubt worden. Mit RB Leipzig wartet am Dienstag der nächste ganz schwere Gegner. dpa

