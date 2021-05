Fürth und Bochum in Ekstase

Fürth/Bochum. Klatschnass saß Fürths Aufstiegs-Baumeister Stefan Leitl nach einer gewaltigen Bier- und Schampus-Dusche seiner Spieler auf einem Podium in der Fürther Arena. Aber der gefeierte Coach nahm seinen übermütigen „Jungs“ den Überfall nach dem fränkischen Happy End im Aufstiegskrimi der 2. Bundesliga nicht übel. Im Gegenteil.

AdUnit urban-intext1

Der 43-Jährige kostete den schönsten Moment seiner Trainerkarriere ebenso wie seine plötzlich zu Bundesliga-Profis avancierten Kicker in vollen Zügen aus. „Für mich ist das ein Fußballmärchen, das wir geschrieben haben“, sagte Leitl: „Ich habe keine Worte dafür.“

Der Wertheimer Thomas Reis (l.) feierte als Bochumer Trainer den Bundesliga-Aufstieg. Auch in Fürth (im Bild Dickson Abiama) stieg eine große Party. © dpa

Die ganze Dimension des finalen 3:2 (0:1)-Sieges gegen Fortuna Düsseldorf, der dank des Kieler Patzers gegen Darmstadt den zweiten Aufstieg in Deutschlands Eliteliga nach 2012 bedeutete, verpackte Leitl in einen Satz, der das fränkische Wunder gut beschrieb: „Nächstes Jahr spielen wir gegen Bayern München.“ Großer Fußball.

Bayern, Dortmund, Leipzig heißt also die Zukunft – statt Aue, Sandhausen und, ja, statt Nürnberg. Eine kleine Spitze gegen den Lokalrivalen musste im Aufstiegsrausch auch sein. Sie stand auf den schwarzen Aufstiegs-Shirts, die sich Kapitän Branimir Hrgota und seine glücklichen Kameraden überstreiften: „Der Franken-Meister is dann amohl wech!“ Fürth ist obenauf. „Mir sin erschdklassich!“, jubelte der Verein auf Fränkisch. Am Pfingstmontag durfte sich die Mannschaft ins Goldene Buch der 127 000-Einwohner-Stadt eintragen.

AdUnit urban-intext2

Der Aufstiegsjubel beim VfL Bochum wurde indes von Zwischenfällen bei der Fanparty auf den Straßen der Revierstadt überschattet. Als der VfL am Pfingstsonntag nach elf Jahren die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga mit einem 3:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen perfekt gemacht hatte, feierten im Umfeld des coronabedingt leeren Ruhrstadions tausende Fans. Kontaktregeln wurden teils nicht eingehalten, Pyrotechnik brannte, Steine und Flaschen flogen, Polizisten wurden verletzt. So groß die Freude über die Rückkehr in Liga eins auch sei, „so erschütternd ist das erste Resümee nach dem Aufstiegsspiel“, teilten die Bochumer Polizei und die Stadt mit.

Bemerkenswert aus Bochumer Sicht war in der Spielzeit, dass die Mannschaft des aus Wertheim stammenden Trainers Thomas Reis nach jeder ihrer neun Liga-Niederlagen das nächste Spiel stets gewann. „Wir machen nur Party und geben Vollgas“, kündigte Mittelfeldspieler Gerrit Holtmann an. „Es ist unbeschreiblich, 1. Liga zu spielen“, sagte Torjäger Simon Zoller. „Das ein oder andere Bierchen wird schon laufen. Das haben wir uns auch verdient.“

AdUnit urban-intext3

Für Bochum ist es der siebte Erstliga-Aufstieg nach 1971, 1994, 1996, 2000, 2002 und 2006. Nie zuvor musste der Verein so lange auf seine Rückkehr in die Bundesliga warten. Die ersten fünf Aufstiege schaffte Bochum stets direkt ein Jahr nach einem Abstieg und war somit nach dem ersten Sprung ins Oberhaus nie länger als eine Saison zweitklassig. Nicht nur elf Jahre, sondern auch ebenso viele Trainer brauchte der Revierclub, um nun in die Bundesliga zurückzukehren. dpa

AdUnit urban-intext4