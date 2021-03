Bielefeld. Werder Bremen hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Hanseaten siegten im Nachholspiel der Fußball-Bundesliga am Mittwochabend trotz mäßiger Leistung beim abstiegsbedrohten Rivalen Arminia Bielefeld 2:0 (0:0) und vergrößerten so den Abstand zu den Ostwestfalen auf dem Relegationsplatz auf elf Punkte. Der Aufsteiger hingegen blieb auch im siebten Liga-Spiel in Serie und im zweiten unter seinem neuen Trainer Frank Kramer sieglos. Die Treffer erzielten Joshua Sargent (47.) und Kevin Möhwald (75.). Kurz vor dem 2:0 sah Arminias eingewechselter Verteidiger Nathan de Medina wegen groben Foulspiels nach Videobeweis die Rote Karte (72.).

Bei noch zehn ausstehenden Spielen hat Werder einen beruhigenden Vorsprung zur Abstiegszone und weiterhin Rang zwölf inne. Bielefeld hat hingegen nur einen Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. dpa