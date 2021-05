Fünfjahresvertrag für Alaba bei Real

Madrid. Der Trainer ist weg, der neue Abwehrchef ist da: Nach langen Spekulationen hat Real Madrid am Freitagabend die Verpflichtung von David Alaba vom FC Bayern München bekanntgegeben. Der österreichische Nationalspieler und sein Berater hatten sich mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Alaba wechselt ablösefrei zu Real und trifft auch Toni Kroos wieder, den es 2014 von München nach Madrid gezogen hatte. Am Donnerstag hatte Real den Abgang von Coach Zinedine Zidane verkündet.

Alabas Vertrag bei den Madrilenen gilt für fünf Jahre. Er soll nach der EM in der spanischen Hauptstadt vorgestellt werden. Per Mini-Video hießen die Spanier ihren neuen Innenverteidiger schon mal willkommen. In einer Mitteilung auf der Vereinshomepage ließen die Königlichen auch die zahlreichen Erfolge, die Alaba mit den Münchnern feierte, nicht unerwähnt. dpa