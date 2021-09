Führichs Debüt gibt Hoffnung

Stuttgart. Die 61. Minute im Bochumer Fußballstadion zeigte, wohin es für den VfB Stuttgart spielerisch in naher Zukunft wieder gehen könnte. Neuzugang Chris Führich lief mit dem Ball schnell durchs Mittelfeld und spielte mit dem Außenrist seines rechten Fußes einen schönen Pass durch die Abwehr des VfL Bochum auf Omar Marmoush. Der Stürmer zielte zwar knapp über das Tor, dennoch war es eine gefährliche Szene, wie sie die VfB-Verantwortlichen gerne wieder häufiger sehen würden.

Das 0:0 am Sonntag in einem intensiven Spiel in Bochum war für den VfB ein kleiner Schritt nach vorn, auch wenn er nun seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet. Trainer Pellegrino Matarazzo sagte denn auch, dass die „defensive Null sicherlich das Positive an dem Spiel“ gegen den Aufsteiger gewesen sei. Schließlich war das zuvor saisonübergreifend in zwölf Bundesliga-Partien nacheinander nicht mehr gelungen.

Heimspiel gegen Hoffenheim

VfB-Profi Chris Führich (r.) im Duell mit Bochums Herbert Bockhorn. © dpa

Eine zweite Forderung von Matarazzo, die er zuletzt an seine Profis gestellt hatte, ging indes nur teilweise in Erfüllung: mehr Zug zum gegnerischen Tor. „Offensiv ist bei uns mehr Potenzial da, als wir gezeigt haben. Wir müssen Offensivprinzipien im letzten Drittel im Allgemeinen trainieren“, sagte Matarazzo auch mit Blick auf das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Führich könnte dann erstmals in der Startelf stehen – und den VfB genau in dieser Hinsicht weiterbringen. Im Sommer für rund 2,5 Millionen Euro Ablöse vom Zweitligisten SC Paderborn nach Stuttgart geholt, brach sich der Offensivspieler in der Saisonvorbereitung das Schlüsselbein. Erst jetzt in Bochum kam der 23-Jährige zu seinem Pflichtspieldebüt und war nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit gleich der beste Mann auf dem Platz.

Wendig, schnell, ballsicher und mit einer guten Übersicht ausgestattet: Führichs Auftritt kann dem VfB nach zuletzt zähen Auftritten Hoffnung machen, bald wieder erfrischenderen Offensivfußball zu zeigen. „Ich bin mit der Aufgabe ins Spiel gekommen, Tempo und Zielstrebigkeit ins Spiel nach vorne reinzubringen“, sagte Führich. „Das habe ich versucht.“

Personalnot im Angriff

Es ist ihm auch gelungen – und etwas, was Matarazzo von seiner gesamten Offensive wieder häufiger sehen will. So wie in der vergangenen Saison. Auch VfB-Sportdirektor Sven Mislintat fand, a„in der zweiten Halbzeit hätte die Mannschaft richtig auf den Torabschluss gehen müssen“. Das sei zu wenig geschehen. Das Problem dabei: Noch immer fehlen dem Tabellen-13. im Angriff die beiden Topleute Sasa Kalajdzic und Silas Katompa Mvumpa, der nach einem Kreuzbandriss wieder im November spielen soll. Bei Kalajdzic wird es nach einer Schulterverletzung wohl erst im kommenden Jahr so weit sein. Und der 17-jährige Mohamed Sankoh braucht wohl die gesamte Saison, um sein kaputtes Knie zu kurieren. dpa